Vorig jaar zeker 424 miljoen euro met crowdfunding opgehaald

Met crowdfunding is vorig jaar 424 miljoen euro opgehaald. Dat is 29 procent meer dan in 2018, toen de totale opbrengst 329 miljoen euro was. Dat meldt de gespecialiseerde website CrowdfundingCijfers.nl.

Vorig jaar werden voor het eerst in een jaar meer dan 10.000 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd. Ondernemingen haalden in totaal 387 miljoen euro op, 91 procent van het totaalbedrag. Gemiddeld zamelde een bedrijf 148.000 euro in. „Het aantal ondernemingen dat crowdfunding inzet groeide in 2019 niet ten opzichte van het jaar ervoor. Het bedrag dat zij ophalen groeide wel. Ondernemingen financierden in 2019 gemiddeld 30 procent meer per project”, zegt Gijsbert Koren van CrowdfundingCijfers.nl.

Lening meest populaire vorm

De meest populaire vorm van crowdfunding is een lening. Afgelopen jaar was 86 procent van het met crowdfunding opgehaalde bedrag in de vorm van een lening.

Voor creatieve projecten, zoals film, muziek en theater, bedroeg het totaalbedrag 9,9 miljoen euro en het gemiddelde bedrag per project was 11.000 euro. Voor maatschappelijke projecten, zoals een speeltuin of schoolproject, was het bedrag 16,2 miljoen euro en het gemiddelde bedrag 2000 euro. Consumenten die via crowdfunding een persoonlijke lening financierden voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto of verbouwing van hun huis, haalden in totaal 10,8 miljoen euro op, met als gemiddeld bedrag 8000 euro.

In 2019 werden meer dan 13.087 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd. Met name het aantal maatschappelijke projecten groeide fors, tot 63 procent van het totaalaantal via crowdfunding gefinancierde projecten. Steeds meer mensen zetten crowdfunding in voor de financiering van een persoonlijke wens of voor een goed doel. Bij crowdfunding legt een groep mensen ieder een relatief klein bedrag in om een project of onderneming te financieren.

Tussen al die geslaagde projecten zaten er veel bijzondere verhalen. Zo ook het verhaal van Soufiane uit Breda. Hij verloor meerdere familieleden aan de erfelijke ziekte SCA Type 2. Toen hij op 18-jarige leeftijd te horen kreeg dat hij zelf ook lijdt aan de ziekte besloot hij niet bij de pakken neer te gaan zitten, en startte hij een inzamelingsactie om geld in te zamelen voor onderzoek naar de ziekte. Het doel was om 15.000 euro in te zamelen. In november sloot de crowdfunding met een eindbedrag van bijna 21.000 euro.

Crowdfunding redt leven

Nog een opvallende actie: in 2019 wisten criminelen het leven te redden van een mede-crimineel die op de dodenlijst van Ridouan Taghi stond. Dat schreef het AD in december. De vrienden van Abdelkarim A. wisten 130.000 euro in te zamelen om hem van de dodenlijst af te halen. A. had een grote partij hasj gekregen, maar die werd gestolen. Hierdoor kon hij het geld dat hij aan Taghi verschuldigd was niet betalen. De vrienden van A. besloten het verschuldigde geld bij elkaar te sprokkelen doormiddel van een crowdfunding.

En ook binnen de horeca is crowdfunding soms de redder in nood. Zo kon vorig jaar het Utrechtse restaurant Syr blijven bestaan vanwege een uiterst succesvolle crowdfunding. Het restaurant werd in 2015 al opgezet doormiddel van crowdfunding en werd een werkplek voor vluchtelingen. In 2019 dreigde de horecazaak echter te verdwijnen en startten de medewerkers opnieuw een inzamelingsactie. Er werd 150.000 euro opgehaald.