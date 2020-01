Vliegschaamte populair, wat doet de industrie?

Mensen worden steeds meer aangemoedigd om vliegreizen te vermijden en onze planeet zo te redden. Metro onderzocht hoe het met deze trend zit en hoe de industrie werkt aan het verminderen van haar CO2-voetafdruk.

Vorig jaar reisde milieuactiviste Greta Thunberg van Europa naar Amerika – en weer terug – over zee om de Klimaatconferenties van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York en die van Madrid bij te wonen. De 16-jarige Zweedse besloot al zeilend zo’n lange reis te maken om vervuiling door commerciële vluchten te voorkomen. Thunberg maakte zo een statement. Een rapport van S&G Global is de luchtvaart ‘goed’ voor 2,5 procent van de CO2-uitstoot.

Greta-effect de wereld over

Het verminderen van het aantal vluchten is bepaald geen actie van de jonge activiste alleen. Het zogenaamde Greta-effect verspreidt zich als een olievlek over de wereld. Steeds meer organisaties proberen het bewustzijn over de gevolgen van de luchtvaart te vergroten. Een voorbeeld hiervan is Stay Grounded dat, de naam zegt het al, beweert dat een vliegtuig het meest schadelijke vervoermiddel voor onze planeet is.

„Vliegtuigen stoten naast CO2 verschillende andere stoffen uit”, stelt Stay Grounded. „Dit heeft een grote impact op het totale klimaat. De vervuiling is het dubbele dan het effect van alleen de uitgestoten CO2. Hoewel vliegen nog maar twee decennia geleden iets heel speciaals was, is het tegenwoordig in het noorden van de wereld normaal geworden om in het weekend even ergens naartoe te vliegen.”

Vliegschaamte vs luchtvaartindustrie

De term flight shaming of vliegschaamte komt van het Zweedse flygskam. Juist ja, de anti-vliegbeweging is begonnen in het thuisland van Greta Thunberg. De actie daar heeft voor de luchtvaartindustrie al gevolgen gehad. Volgens een onderzoek (mei 2019) dat door de Zweedse Spoorwegen werd gepubliceerd, koos 37 procent van respondenten ervoor om waar mogelijk met de trein in plaats van het vliegtuig te reizen. Begin 2018 lag het percentage nog op 20 procent.

„Europese luchtvaartmaatschappijen spannen zich in om de impact van hun emissies te compenseren of te beperken. Zij communiceren dit ook naar hun reizigers”, stelt S&P Global Ratings het het rapport European Airlines Prepare For Take-Off on Climate Change, dat afgelopen najaar verscheen. „Dit gebeurt door toenemende milieu-, regelgevings- en sociale druk. De maatschappijen staan echter niet voor een gemakkelijke taak.”

Zweden stappen in de trein

Volgens Rachel Gerrish, directeur van Corporate Ratings bij S&P en hoofdauteur van het rapport, hebben vliegschaamte-campagnes, zoals het genoemde Flygskam in Scandinavië, al geleid tot een opmerkelijke vermindering van het Zweedse luchtverkeer en een toename van het reizen per trein. „Echter, industriële organisaties voorspellen nog steeds dat het wereldwijde luchtverkeer met 5 procent per jaar zal stijgen. Dat geldt vooral in Azië, waar de huidige generatie meer geld aan reizen wil uitgeven.”

Gerrish voegt eraan toe: „Terwijl commercieel vliegen een vervuilende transport blijft, zoals gezegd 2,5 procent van de wereldwijde uitstoot van koolstofdioxide, produceert de luchtvaart slechts een klein deelvan de wereldwijde emissies. Het totale vervoer in de wereld produceert slechts de helft van de CO2 van de wereldwijde energiesector. Gezien de sociale, economische en culturele voordelen die vliegen met zich meebrengt, denk ik niet dat een algeheel verbod op commercieel vliegen in de nabije toekomst denkbaar is. Het is wel mogelijk dat sommige landen het aantal luchtreizen gaan beperken, bijvoorbeeld door het aantal binnenlandse vluchten te verminderen. Reizigers zullen dan worden gestimuleerd om alternatieve vervoersmogelijkheden te kiezen als die beschikbaar zijn.”

Luchtvaart en klimaatverandering

Experts zijn van mening dat voor de luchtvaartindustrie dingen geleidelijk zijn verbeterd als het gaat om de strijd tegen klimaatverandering. „De afgelopen tien jaar heeft de luchtvaartsector gemeenschappelijke doelen gesteld om de klimaatverandering aan te pakken. Men werkt er actief aan om die doelen te bereiken”, legt Haldane Dodd van de in Zwitserland gevestigde actiegroep Luchttransport uit aan Metro.

„Het was een van de eerste wereldwijde industrieën met ambitieuze klimaatdoelstellingen en een strategie om de impact op klimaatverandering te verminderen”, benadrukt Dodd. „De hele sector, inclusief luchtvaartmaatschappijen, luchthavens, vliegtuigfabrikanten en bedrijven die luchtvaartnavigatiediensten leveren, zet zich in om klimaatverandering te bestrijden. Dit door de investeren in nieuwe technologie in infrastructuur, efficiënter te werken en duurzame vliegtuigbrandstoffen te ontwikkelen. Er wordt vooruitgang geboekt.”

Doel voor 2050

Een voorbeeld is de International Air Transport Association (IATA), die 290 luchtvaartmaatschappijen vertegenwoordigt, goed voor meer dan 80 procent van het totale luchtverkeer. Deze partij wil dat de CO2-uitstoot van het luchtvervoer wereldwijd vermindert. De groei van de luchtvaart moet CO2-neutraal zijn. In 2050 moet de netto CO2-uitstoot 50 procent minder zijn dan het in 2005 was.

Q&A

William Raillant-Clark is woordvoerder van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO). Dit is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met het opstellen van richtlijnen en standaarden voor de internationale luchtvaart. Het doel van de organisatie is een veilige, efficiënte en duurzame internationale luchtvaart.

Moeten we stoppen met vliegen vanwege de klimaatverandering?

„Klimaatverandering vormt een bedreiging voor de hele wereld, dus ook voor onszelf. Daarom is het van cruciaal belang dat in alle sectoren strenge klimaatmaatregelen worden genomen. De luchtvaart is de grootste sector op het gebied van klimaatactie, daarom heeft de ICAO een wereldwijde strategie aangenomen om de CO2-uitstoot aan te pakken. Aangezien het probleem wereldwijd is, moeten er voor klimaatverandering ook wereldwijde oplossingen komen.”

William Raillant-Clark.

Het gebruik van alternatieve transportmiddelen voor vliegtuigen is een groeiende trend. Wat voor invloed heeft dit op de luchtvaartindustrie?

„Hoewel we geen antwoord kunnen geven op de vraag of er inderdaad een trend is dat mensen vluchten vervangen door andere vervoersmiddelen, weten we wel dat het aantal passagiers aanzienlijk blijft groeien. Daarom is het belangrijk dat er afspraken worden gemaakt. Aangezien de luchtvaart wereldwijd het grootste netwerk van massatransport heeft, is dat dé manier om de CO2-uitstoot aan te pakken. En de mensen thuis kunnen hier inderdaad een steentje aan bijdragen door hier rekening mee moeten te houden bij het maken van hun reisplannen.”

Wat kunnen we verwachten in de toekomst?

„De opkomende technologieën worden steeds veiliger en duurzamer ontwikkeld, daar moet de ICAO voor zorgen. Wel verwachten we dat het aantal passagiers van het wereldwijde luchtverkeer binnen de tijd dat de kleuters van vandaag de universiteit bereiken is verdubbeld. De meeste groei wordt verwacht in het ontwikkelen van nieuwe verbindingen in het luchtverkeer. Dat is ook van cruciaal belang, aangezien luchtconnectiviteit bijdraagt aan het behalen van 15 van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Kortom: de trend van de luchtvaartgroei biedt een kans aan een ​​hele generatie.”

Impact luchtvaartindustrie

• Vluchten over de wereld produceerden in 2018 895 miljoen ton CO2, op een totaal van 42 miljard ton geproduceerd door mensen.

• De VS (24 procent van het wereldtotaal), de EU (19 procent) en China (13 procent) zijn samen verantwoordelijk voor de productie van meer dan de helft van de CO2-uitstoot van de luchtvaart.

• Vliegen op grote hoogte betekent dat CO2 en andere emissies als zwaveldioxide, stikstofdioxide en koolmonoxide, langer in de atmosfeer blijven. In potentie is dat schadelijker voor het milieu.