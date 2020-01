Vlag kan uit bij 62 ‘Excellente Scholen’

„Goed nieuws brengen is ook weleens leuk ja, in plaats van weer zo’n kritisch onderwijsrapport.”

Daan Jansen, woordvoerder Inspectie van het Onderwijs, antwoordt het desgevraagd. ‘Zijn’ Inspectie mocht maandagmorgen 62 scholen voor primair (16), voortgezet (40) en speciaal onderwijs (6) voor drie jaar het predicaat Excellente School geven.

Kwaliteit en onderscheiden

Een speciale Jury Excellente Scholen bezocht alle instellingen en kwam tot het goede nieuws. Nederland telt nu 190 scholen met het welverdiende predicaat. De onderscheiding betekent dat er onderwijs van goede kwaliteit wordt geboden en dat de scholen zich onderscheiden door uit te blinken met een specifiek profiel.

Trots in Hoek van Holland met de nieuwe vlag. / OBS De Driemaster

Christelijke basisschool De Driemaster in Hoek van Holland is zo’n uitblinker. ‘Excellente en gezonde Lekkere Fit-school met hoge opbrengsten’, staat er in het juryrapport vermeld. „Daar zijn we hartstikke blij mee”, zegt directeur Adriaan van Toor, die in 2017 ook al voor drie jaar een plaquette Excellente School op de muur mocht schroeven. „Maarten Engelsman van het ministerie van OCW kwam het goed nieuws brengen. De Leerlingenraad heeft de plaquette en een vlag uitgepakt en er was taart. Woensdag hijsen we de vlag met de ouders erbij.”

Drie keer fitness

Door driemaal per week te fitnessen, blinken leerlingen van De Driemaster uit in fitheid. „Zo is er weinig verzuim”, zegt Van Toor, die De Driemaster ‘een stabiele school’ noemt. „Bovendien geven we les aan groepen met minder dan 25 leerlingen. Daardoor kunnen we veel lessen afstemmen op individuele behoeften van de kinderen. Dat levert een hogere opbrengst op richting het voortgezet onderwijs.”

De nieuwe plaquette Excellente School. / Sem van der Wal | ANP

Het actuele lerarentekort gaat voorlopig aan de school in Zuid-Holland voorbij. Van Toor: „De meeste onderwijzers blijven hier vrij lang. Komt er een plaats vrij, dan kunnen we die door een goed netwerk snel opvullen.” Daan Jansen van de Inspectie van het Onderwijs stelt dat het lerarentekort en het feit dat er Excellente Scholen bestaan, twee verschillende zaken zijn. „Die staan in principe naast elkaar. Je hebt echter wel genoeg leraren nodig om goed onderwijs te kunnen geven. Blijkbaar kunnen de uitverkoren scholen daar goed mee omgaan.

