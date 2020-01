Veroordeelde man aangehouden na urenlange omsingeling in Rosmalen

De politie heeft bij een inval in Rosmalen de veroordeelde Joey D. (27) opgepakt. De man had zich enkele uren verschanst in een huis aan de Schoolstraat in Rosmalen, nadat hij dinsdagochtend in hoger beroep werd veroordeeld tot ruim vijftien jaar cel.

De verdachte heeft zichzelf volgens de politie ernstig verwond en is met een ambulance weggebracht naar het ziekenhuis.

Eerder vrijgesproken

D. werd dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot 15,5 jaar cel voor het doodschieten van zijn oom, eind 2014. Eerder werd hij nog vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. D. was niet bij de rechtszaak dinsdagochtend. Toen agenten hem kwamen ophalen om hem naar de gevangenis te brengen, schoot hij volgens de politie op hen. De agenten schoten terug, maar konden hem niet aanhouden. D. heeft via zijn advocaat laten weten dat hij niet heeft geschoten. Ook plakte hij een briefje op het raam met de tekst: 'relax niet geschoten'.

Aan de inval gingen urenlange onderhandelingen vooraf, waarbij de politie D. ertoe probeerde te brengen zich over te geven. Uiteindelijk is de man met een ambulance met loeiende sirenes naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving rond het huis is inmiddels vrijgegeven.