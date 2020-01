Veroordeelde coffeeshophouder Van Laarhoven terug in Nederland

De in Thailand veroordeelde oud-coffeeshophouder Johan van Laarhoven is donderdagavond op Schiphol geland. Hij zat ruim vijf jaar vast in een Thaise cel en werd ernstig ziek.

Het vliegtuig met daarin Van Laarhoven was om 12.15 uur (06.15 uur Nederlandse tijd) vanuit de Thaise hoofdstad Bangkok richting Nederland vertrokken.

Ernstig ziek

Van Laarhoven was in Thailand veroordeeld tot een celstraf van 75 jaar wegens witwassen. Hij kon terugkeren naar Nederland na bemiddeling van minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). De Thaise vrouw van Van Laarhoven zit nog steeds vast in Thailand en is veroordeeld tot elf jaar cel.

Volgens zijn broer Frans is Johan van Laarhoven ernstig ziek en verzwakt. De landsadvocaat heeft volgens advocaat Geert-Jan Knoops meegedeeld dat Van Laarhoven direct na zijn aankomst donderdagavond naar de gevangenis in Vught wordt overgebracht. Daar zou hij dan vrijdag medisch worden onderzocht, waarna een beslissing over verdere zorg zou volgen. Volgens zijn advocaat zou Van Laarhoven zestien verschillende aandoeningen hebben die niet zomaar in een gevangenis kunnen worden behandeld. Zo heeft hij onder andere een operatie nodig.

Opgepakt

De oud-coffeeshophouder werd in 2014 in Thailand opgepakt voor de verkoop van softdrugs en het witwassen van de miljoen euro's die hij met zijn vier coffeeshops van The Grass Company had verdiend. In Nederland wordt hij verdacht van onder andere deelname aan een criminele organisatie en witwassen.

Familie

Na de landing donderdagavond had Frans zijn broer graag de hand willen schudden en kort willen spreken, maar dat bleek niet mogelijk. „We werden door de Koninklijke Marechaussee weggestuurd. Van hogerhand was bepaald dat we Johan niet konden ontmoeten. We mochten niet eens kleding geven", zei Frans van Laarhoven op een persconferentie.

Hij zei ook dat zijn in Thailand voor witwassen veroordeelde broer in het Aziatische land 5,5 jaar in een gevangenispak heeft rondgelopen. Bij terugkeer in Nederland mocht Frans van Laarhoven Johan geen andere kleding geven. „Hetzelfde gold voor het stukje zeep, de tandenborstel en het scheerapparaat dat we hadden gekocht. Daar stonden we met onze tas."

De familie van Van Laarhoven had eigenlijk gehoopt dat hij al voor de kerstdagen in Nederland zou zijn. „Dat lukte niet omdat er nog allerlei formulieren moesten worden verwerkt en er nog besprekingen waren", aldus Frans. „Uiteindelijk hoorden we gisteren pas dat de Thaise autoriteiten Johan hadden overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten."