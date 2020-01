Vernietigen elektronica beste wismethode

Op de Europese dag van de privacy konden mensen hun oude harde schijven, geheugenkaarten, usb-sticks, tablets en smartphones veilig laten vernietigen.

Het doel van de Data Privacy Day is om het bewustzijn bij mensen te vergroten en best practices voor privacy en gegevensbescherming te promoten. Daarom bood XS4ALL aan alle data van mensen veilig te wissen, want wat blijk, je oude computer of telefoon gewoon bij het grofvuil zetten, kan nare gevolgen hebben.

Tas vol elektronica

Een flinke groep mensen is naar station Amsterdam Sloterdijk gekomen om hun oude elektronische apparaten te laten verpulveren door de shredder – een soort houtversnipperaar voor elektronica. Binnen enkele seconden worden harde schijven gereduceerd tot metaalsnippers.

Sjoerd Laansma (30) is met een volle tas vanuit Leiden naar Amsterdam afgereisd. „Het zijn geloof ik een stuk of tien harde schijven die ik de afgelopen twintig jaar heb opgespaard”, zegt hij. Toen hij van de actie hoorde, hoefde hij niet lang na te denken. „Dit is geheel veilig, en dan ben ik ook eindelijk eens van die troep af.”

Volgens Niels Huijbregts, woordvoerder van XS4ALL, is het vernietigen van je harde schijf de enige manier om er zeker van te zijn dat je gegevens veilig zijn. „Op een gemiddelde harde schijf staat enorm veel informatie. Mensen realiseren zich niet dat alles gewoon nog op hun oude apparaat staat. Zelfs als je denkt het goed verwijderd te hebben, is het nog redelijk makkelijk terug te halen.”

Gevaarlijk

Veel mensen denken dat ze niets te verbergen hebben, maar dat zit toch net even iets anders, weet Huijbregts. „Met informatie waarvan jij denkt dat het niet zo bijzonder is, kan in de handen van de juiste persoon, of juist de verkeerde, enorm veel misgaan.” Als voorbeeld noemt hij voormalig officier van justitie Joost Tonino, die zijn oude computer op straat zette om opgehaald te worden door het grofvuil. De computer kwam in de verkeerde handen terecht en gevoelige informatie over strafzaken kwam zo op straat te liggen.

Huijbregts benadrukt nog dat het niet uitmaakt of je een bekend persoon bent of niet. „Criminelen zijn niet specifiek op zoek naar iemand, het is gewoon pakken wat je pakken kan. En als jij daar net tussen zit, ben je het haasje. Voorkomen is volgens hem beter dan genezen, „dus maak het criminelen gewoon onmogelijk.”

Klappen met de hamer

Niet iedereen heeft een shredder in huis. Sterker nog, het apparaat is de enige in zijn soort, vertelt Steef Stadelmaier, directeur van IT-recycling, een bedrijf dat zich specialiseert in datavernietiging. Hij verhuurt hem, op twee uitzonderingen na. „Die mensen heten Willem-Alexander en Maxima”, niet aan particulieren.

Dus hoe kun jij ervoor zorgen dat jouw data uit handen van anderen blijft? „Wat ik thuis doe, is met een boormachine acht gaten in het apparaat boren”, zegt Huijbregts. „Een paar flinke klappen met een hamer, moet ook voldoende zijn”, vult Stadelmaier hem aan. „Daarna kun je moet je het veilig naar de gemeentewerf brengen, zodat het gerecycled kan worden.”