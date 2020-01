Veganuary: Paula (22) eet de hele maand plantaardig

Naast Dry January en Januhairy is er nu ook Veganuary. Deze challenge houdt in dat je een maand lang dierlijke producten afslaat en kiest voor plantaardig eten.

Na de drukke feestmaand vol lekker eten, willen veel mensen in het nieuwe jaar het roer omgooien. Ze besluiten mee te doen aan Veganuary en proberen een maand lang veganistisch te eten.

Gelijk de mist in

Een veganistisch dieet houdt in dat je alle dierlijke producten, waaronder vlees, gevogelte, zuivelproducten, eieren en zelfs honing, uit het menu schrapt. In plaats daarvan eten veganisten veel groenten, fruit, volle granen, bonen, linzen, noten, zaden en soja zoals tofu, edamame en tempeh. De challenge komt oorspronkelijk uit Engeland, maar ook in Nederland is het helemaal hip om een maand lang veganistisch te leven. Wereldwijd doen er ruim 300 duizend mensen mee aan Veganuary. Paula Vaarkamp (22) is daar één van.

Vorig jaar had Vaarkamp al een paar keer geopperd om plantaardig te gaan eten, maar bleef het steeds uitstellen. „Ik wist dat ik wilde beginnen, maar nog niet wanneer. Het nieuwe jaar én diverse Facebookgroepen om het samen te doen, hebben me ertoe gezet om toch te starten. Ik drink deze maand bijvoorbeeld ook geen alcohol.”

Maar eerlijk is eerlijk: op 1 januari ging ze al de mist in. Na een leuke jaarwisseling werd ze de volgende ochtend brak wakker. „Ik probeerde een plantaardige brunch te bereiden, maar kwam erachter dat ik toch een paar foutjes had gemaakt. Ik pakte een Cup-a-Soup, maar dit bleek kip te zijn. Beginnersfoutje”, lacht Vaarkamp. Ook had ze ’s avonds gelijk een afscheidsfeestje met veel lekkere hapjes en kon ze de verleiding niet weerstaan. Maar dat is volgens voedingsdeskundige en orthomoleculair therapeut Nanneke Schreurs helemaal niet erg. „Alle beetjes helpen. Het is sowieso niet slim om je leefstijl drastisch om te gooien. Dus is de stap om alleen nog maar plantaardig te eten te groot? Begin dan met een paar dagen per week om veganisme te ontdekken.”

Op ontdekking

Ter compensatie is Vaarkamp de tweede dag extra goed begonnen. Eerst heeft ze online informatie en veganistische recepten verzameld om vervolgens boodschappen te gaan doen. Daarna is ze gelijk de keuken in gedoken om bananenbrood te bakken en zelf hummus te maken. „Ook had ik mega veel groenten en fruit gekocht. Het voelde goed om heel bewust met je eten bezig te zijn”, geeft ze toe. Maar nu ze een paar dagen verder is, vindt ze het best lastig worden. „Bij vegetarisch eten is nog redelijk duidelijk: je eet geen vlees. Maar wat mag je als vegan nu wel of niet eten? Dat vergt toch wat meer tijd en aandacht.”

Maar dat is wel de reden dat ze Veganuary een hele goede challenge vindt. Het is de ideale manier om de veganistische leefstijl te leren kennen. „Wanneer je er niet mee bezig bent, let je er ook niet op. En ik ben heel benieuwd wat het met m’n lichaam doet. Val ik af, word ik er fitter door of juist vermoeider?” Ook Nanneke Schreurs is enthousiast over Veganuary. „Het is een hele leuke kennismaking met veganisme en omdat het maar een maand is een kleine stap voor veel mensen”, legt ze uit. „En het hoeft helemaal niet moeilijk te zijn. Er zijn genoeg vlees- en zuivelvervangers. Het enige wat belangrijk is als je plantaardig eet, is dat je iedere dag granen, peulvruchten en noten eet. Wanneer je geen vlees eet, krijg je namelijk minder aminozuren binnen. Door die drie eiwitbronnen te combineren krijg je alsnog voldoende eiwitten binnen.”

Paula Vaarkamp doet mee aan Veganuary.

Volhouden

Vaarkamp merkt er nu nog vrij weinig van, maar dat is ook niet gek na een week. Wel heeft ze het erg zwaar. „Ik mis alles, maar vooral wel kaas, worst en chocolade”, geeft ze toe. „En ik ben echt een snoepkont. Dus op feestjes is het extra moeilijk als ik al die lekkere hapjes niet kan pakken.” Maar Vaarkamp geeft niet toe en blijft volhouden. Bovendien komt ze er ook juist weer achter wat allemaal veganistisch is. „Ik wist helemaal niet schuddebuikjes, pindakaas en Oreo’s vegan waren? En gisteravond heb ik een pokébowl met vegan zalm besteld. Vraag me niet hoe ze het maken, maar het smaakte écht naar zalm. Zó lekker. Er gaat een wereld voor me open.”