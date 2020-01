Vandaag is dé dag om zonder broek met de metro te gaan

Mocht je in het dagelijks leven het liefst zonder broek rondlopen, dan is dit helemaal jouw dag. Het is namelijk weer de jaarlijkse dag voor de No Pants Subway Ride.

Elk jaar gaan talloze mensen op pad om zonder broek een ritje te maken met de metro (nee, het gaat nu even niet over ons). Vooral in Amerika doet het evenement het goed. Daar gaat de No Pants Subway Ride ook al even mee: in 2002 begonnen de eerste broeklozen met de bijzondere ritjes in de New Yorkse metro.

Inmiddels vieren we de achttiende verjaardag van het fenomeen en zijn er zo'n zestig steden waar er zonder broek met de metro wordt gereisd. Het gaat er dan inmiddels ook professioneel aan toe: de organisatie Improv Everywhere is verantwoordelijk. Over de hele wereld hebben ze coördinatoren. De datum van het evenement - altijd in het begin van januari - wordt in december aangekondigd op de website.

Je moet ook náár het metrostation toe / ANP

Door heel Amerika vind je broekloze reizigers / ANP

Koud? Dat boeit niet tijdens de No Pants Subway Ride / ANP

Steeds meer deelnemers

Gegroeid is het fenomeen inmiddels wel, in 2002 waren er slechts zeven broeklozen in de metro's van New York te vinden. Vier jaar later waren dat er zo'n 150. Hoeveel mensen er in 2020 mee hebben gedaan, is nog niet bekend. Mocht je nog mee willen doen, dan kun je je het best haasten naar Berlijn, Porto of Sint-Petersburg.

Ingewikkeld is het niet, om drie uur 's middags ga je de metrotunnels in. Je stapt de wagon in en doet alsof er niets aan de hand is. Vlak nadat de deuren dicht zijn gegaan, trek je je broek uit alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Vragen van medereizigers? Dan antwoord je dat je broek niet meer zo lekker zat. Als je eenmaal het ritje hebt gehad, is er nog een broekloze afterparty.