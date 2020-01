Van profvoetballer naar taxichauffeur 'door Erdogan'

Taxichauffeur zijn voor Uber in Amerika, dat is waarschijnlijk niet wat Hakan Sükür had verwacht toen hij jaren terug voor clubs als Inter en Parma tekende. De oud-prof is gevlucht uit Turkije.

Sükür scoorde in zijn loopbaan maar liefst 260 doelpunten. In 2011 ging hij de politiek in, waar hij zich aansloot bij de AKP-partij van president Erdogan. En daar ging het mis.

Meningsverschil met gevolgen

Het Duitse BILD tekent het verhaal van de 48-jarige taxichauffeur op. Sükür vertelt dat hij na twee jaar in de regerende partij te hebben gezeten, een meningsverschil krijgt. „Toen begon de vijandigheid. De winkel van mijn vrouw werd bekogeld, mijn kinderen werden lastiggevallen en ik werd bedreigd.”

De voetballer en ‘volksheld’ verlaat Turkije, maar daarmee is de kous niet af: hij vertelt dat zijn vader daarna wordt gevangengenomen en „al zijn bezittingen werden afgenomen.” Na „miljoenen te hebben verdiend”, zegt de voetballer dat Erdogan hem alles heeft afgenomen. „Mijn recht op vrijheid, mijn recht op een mening en mijn recht op werk. Iedereen die iets met mij te maken heeft, zit nu in de financiële problemen. Ik heb alleen maar legale dingen gedaan in mijn land.”

Niet meer terug

De voetballer zou ondanks alles graag terugwillen naar Turkije. „Ik ben een vijand van de regering, niet van het land. Ik houd van onze vlag en van ons land.” Voorlopig is dat geen optie, Sükür wordt naar eigen zeggen direct bij aankomst gearresteerd.