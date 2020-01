Transformeert Jordan Roy Eurovisie in een feestelijke thuiswedstrijd?

Hoewel het nog niet officieel is bevestigd, wijzen meerdere betrouwbare bronnen erop dat de 32-jarige Rotterdammer Jordan Roy ons land vertegenwoordigt op het Eurovisie Songfestival in mei.

Wie hij is? Sommigen noemen hem een flamboyante frontman die zalen plat performt en anderen typeren hem als een gladde polder-George Micheal voor feesten en partijen.

Van Jordy tot Jordan

Hij is een geboren en getogen Rotterdammer en heeft op het conservatorium gezeten. Omdat de naam ‘Jordy van Toornburg’ niet bepaald matcht bij een extravagante popzanger en het nogal een tongbreker is voor mensen buiten onze landsgrenzen, doopte hij zichzelf in deze periode om tot Jordan Roy.

Net als zoveel artiesten die meedoen aan het Eurovisie Songfestival, heeft hij een redelijk CV opgebouwd tijdens zijn deelname aan talentenjachten. Negen jaar geleden deed de zanger als onderdeel van de driekoppige popgroep Adilicious mee aan het vierde seizoen van X Factor. En dit ging absoluut niet onverdienstelijk: ze werden uiteindelijk tweede door in de finale het onderspit te delven tegen zangeres Rochelle Perts. Na hun deelname aan X-Factor ging het trio door met optreden en ook op dit moment is de popgroep nog altijd te boeken.

Christendom en homoseksualiteit

Ook solo timmerde hij aan de weg door in 2016 mee te doen aan het zevende seizoen van The voice of Holland. Het is hem echter destijds niet gelukt om te finales te halen. Zijn laatste grote project is van ongeveer een jaar geleden met de theatershow Freedom. Deze muzikale ode aan het solo-repertoire van zijn overleden idool George Micheal was te zien in meer dan veertig schouwburgen in Nederland. De zanger groeide op in een christelijke familie waardoor religie een belangrijke rol in zijn leven speelt.

Dit zorgde er echter wel voor dat hij moeite had om zijn homoseksuele geaardheid te accepteren. Op zijn 23ste kwam hij uit de kast en bijna tien jaar later lijkt hij hier een stuk minder moeite mee te hebben. In 2019 trad hij onder meer op tijdens de Zwolle Pride, het Regenboogfestival in Emmen en een jaar eerder bracht hij zijn ode aan George Michael ter gehore tijdens de Amsterdam Pride op het hoofdpodium.

Het lijkt erop dat de NPO met de keuze voor Jordan Roy de overwinning van vorig jaar wil ‘vieren’ met een opzwepende extraverte zanger die wel houdt van een feestje en bovendien een thuiswedstrijd speelt op het Eurovisie Songfestivals-spektakel in zijn geboortestad. Met dit spektakel moet het wel goed komen, maar gooit hij hiermee hoge ogen?

De vloek van het gastland

Dankzij de Nederlandse winst van vorig jaar is Roy in elk geval al verzekerd van een plekje in de finale. Hiermee is zijn presentatie nu al beter dan die van inzendingen als Sieneke, de 3J’s en de Toppers, die allen sneuvelden in de halve finale. Wordt het dan een tweede overwinning op rij? Dat lijkt gezien de historie vrij onaannemelijk, gastlanden presteren zelden heel sterk op het Eurovisie Songfestival.

De artiesten van een gastland spelen altijd een beetje de tweede viool, omdat ze in de schaduw van de winnaar van vorig jaar staan. Die speelt traditiegetrouw tijdens de show in eigen land een prominente rol. Bovendien is de prestatie van afgelopen jaar evenaren het hoogst haalbare, dus eigenlijk kún je alleen maar teleurstellen. Dit is ook terug te zien in de prestaties. In de afgelopen vijf jaar eindigde een gastland slechts eenmaal in de top 10.

Dan nog even naar de bookies, omdat een verhaal over Songfestival-speculatie natuurlijk niet compleet zonder hen. Hoewel NPO heeft Jordan Roy nog niet officieel heeft bevestigd, is er al sprake van roering. De geruchtenmolen zorgde ervoor dat Nederland op woensdag van de 27ste naar de tiende positie klom. Kennelijk zijn de wedkantoren gematigd positief. Nou moet deze informatie wel met een flinke schep zout genomen worden aangezien er nog maar enkele kandidaten bekend zijn.

Wat Roy precies gaat doen? Dat hangt natuurlijk van het nummer af, maar Metro verwacht vuurwerk, glitters en hysterie. Eigenlijk het volledige omgekeerde van het ingetogen, gevoelige en ‘kleine’ Arcade.