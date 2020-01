Toyota steekt honderden miljoenen in vliegende taxi's

Het is waarschijnlijk de beroemdste snackbar van Nederland, Snackbar ‘t Pleintje in Maaskantje. Door de film New Kids werd de snackbar in één klap nationaal bekend.

Maar slecht nieuws: er komt een nieuwe snackbar. Het pand waarin 't Pleintje gevestigd is, is verkocht en gaat tegen de vlakte. Er komt een modernere snackbar voor in de plaats.

Dat betekent dat de drie aan elkaar verbonden keten gesloopt gaan worden. En daar is niet iedereen even blij mee. Erfgoedvereniging Heemschut heeft het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem gevraagd om de snackbar op te nemen in de collectie.