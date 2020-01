Toch nog echte winter? Het sneeuwde in Groningen

Truien konden gerust de kast alweer in, winterjassen zijn ook niet nodig en de kans op een echte Elfstedentocht is minimaal. Wie had gedacht dat het dan tóch nog zou sneeuwen deze winter?

In Groningen was de verbazing groot toen er opeens dikke sneeuwvlokken uit de hemel vielen. En we hebben het ook niet zomaar over wat vlokken: de sneeuw bleef ook nog eens liggen!

Er ligt inmiddels al zoveel sneeuw dat er ook gewoon heuse sneeuwpoppen gemaakt kunnen worden.

Schaatsen

De rest van Nederland heeft helaas niet mee mogen genieten van het winterse hoogtepuntje. „Hier in Amsterdam hebben we ook alleen maar bewolking met hier en daar een hagelbui", laat Weeronline-woordvoerder Rico Schröder weten. „In Groningen is sprake van koude bovenlucht. Dat - in combinatie met neerslag - zorgt voor de spontane winterse neerslag zoals in het Noorden van het land te zien was."

Schaatsen op de grachten zit er helaas niet in. „Het gaat om een laagje van hooguit één centimeter", weet Schröder. „De afgelopen nacht was het nog 6 graden in Groningen, maar door de sneeuw daalde de temperatuur naar 1 graad, waardoor er een wit laagje bleef liggen."

Winter van niks

De rest van het land - en Groningen overigens ook - hoeft geen sneeuwpret te verwachten te komende dagen. „Woensdag kan er hier en daar nog een hagelbui vallen, maar schijnt vooral de zon. En in het weekend stijgt de temperatuur naar een graad of tien. Dit was het helaas. Een winter van niks", besluit Schröder.

Gelukkig hebben we de video's nog.