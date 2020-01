Tinder introduceert paniekknop

Het moment dat je thuiskomt na een lange dag werken en éindelijk je bh uit kan doen. Een vrouw uit het Amerikaanse Utah zal voortaan wel twee keer nadenken voor ze haar bovenlijf thuis ontbloot.

De vrouw in kwestie was met haar man aan het klussen in de garage. Om te voorkomen dat hun kleding vies zou worden, hadden ze hun shirts uitgetrokken. Op zich geen probleem zou je denken, maar op dat moment kwamen de drie kinderen (tussen de 9 en 13 jaar oud) van haar man binnen lopen.

De ex (en moeder van de kinderen) was niet gediend van de plotselinge les over het menselijk lichaam en diende een klacht in, schrijft het CBS. De ontblootte vrouw probeerde nog uit te leggen dat ze zichzelf een feminist vindt en een punt wilde maken dat iedereen in zijn of haar huis zou mogen rondlopen zoals zij dat willen, maar dat baatte niet.