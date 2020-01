Taliban claimen neerhalen militair toestel Amerikanen

De Taliban zeggen dat ze boven de Afghaanse provincie Ghazni een vliegtuig met Amerikaanse militairen hebben neergehaald.

Afghaanse media berichtten dat volgens de Taliban alle mensen aan boord, onder wie hoge CIA-officieren, zijn omgekomen. Het is onduidelijk hoeveel mensen in het toestel zaten.

Anonieme militaire functionarissen in Washington hebben bevestigd dat een klein militair vliegtuig in Afghanistan is neergestort. Er zijn volgens de bronnen geen aanwijzingen dat het is neergeschoten. Er zouden minder dan tien mensen aan boord zijn geweest.

Spionagevliegtuig

Afgaande op opgedoken beelden lijkt het te gaan om een relatief klein spionagevliegtuig, een Bombardier E-11A. Luchtvaartautoriteiten in Kabul hebben bevestigd dat 'een vliegtuig dat geen vrachtvliegtuig was en kennelijk was bedoeld voor militaire operaties, in Afghanistan was opgestegen en is neergestort in gebied in het oosten van het land dat door de Taliban wordt beheerst'. Volgens politiebronnen vloog het van Kandahar naar Kabul.

Eerder op de maandag werd bekend dat er in Afghanistan een vliegtuig was neergestort, maar onduidelijk is wat voor toestel. Een vicepresident van het land beweerde aanvankelijk dat een groot passagiersvliegtuig van de nationale luchtvaartmaatschappij was neergestort.