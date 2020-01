Sudoku van de dag

Met crowdfunding is vorig jaar 424 miljoen euro opgehaald. Dat is 29 procent meer dan in 2018, toen de totale opbrengst 329 miljoen euro was. Dat meldt de gespecialiseerde website CrowdfundingCijfers.nl.

Vorig jaar werden voor het eerst in een jaar meer dan 10.000 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd. Ondernemingen haalden in totaal 387 miljoen euro op, 91 procent van het totaalbedrag. Gemiddeld zamelde een bedrijf 148.000 euro in. „Het aantal ondernemingen dat crowdfunding inzet groeide in 2019 niet ten opzichte van het jaar ervoor. Het bedrag dat zij ophalen groeide wel. Ondernemingen financierden in 2019 gemiddeld 30 procent meer per project”, zegt Gijsbert Koren van CrowdfundingCijfers.nl.

Lening meest populaire vorm