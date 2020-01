Slimme camera's moeten racisme in stadion terugdringen

Truien konden gerust de kast alweer in, winterjassen zijn ook niet nodig en de kans op een echte Elfstedentocht is minimaal. Wie had gedacht dat het dan tóch nog zou sneeuwen deze winter?

In Groningen was de verbazing groot toen er opeens dikke sneeuwvlokken uit de hemel vielen. En we hebben het ook niet zomaar over wat vlokken: de sneeuw bleef ook nog eens liggen!