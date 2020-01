Schotten willen referendum over onafhankelijkheid

De 71-jarige prins Charles, eerste in lijn voor de Britse troonopvolging, heeft met zijn vrouw Camilla geen kinderen. Althans, voor zover bekend. Een 53-jarige Brit is er echter van overtuigd dat hij het geheime liefdeskind van het stel is.

Simon Charles Dorante-Day weet het zeker: hij is de geheime zoon van Charles en Camilla. Daar is hij zo zeker van, dat hij inmiddels Delphine Boël achterna is gegaan en een rechtszaak heeft aangespannen. Van Boël werd onlangs bekend dat ze het bastaardkind van de Belgische koning Albert II is.

Volgens Dorante-Day heeft hij tot en met achttien maanden bij de koninklijke familie gewoond. Daarna werd hij geadopteerd door een koppel wiens ouders altijd voor de Britse koningin hebben gewerkt. Zijn oma zou hem keer op keer hebben verteld dat hij de zoon van Camilla en Charles is. „Ze hintte er niet op, ze vertelde het me gewoon", vertelt Dorante-Day aan New Idea.