Ruimtereis, festivalsfeer en RAK op 50-jarige Vakantiebeurs

De Vakantiebeurs blaast 50 kaarsjes uit. Waar het ooit begon als 'platte beurs' waar foldertjes werden uitgedeeld, is het nu een soort festival, met klimmuur, reuzenrad en zelfs een ruimtereis. In VR, maar toch.

„Is er ook informatie over vakantie in Nederland of alleen het buitenland?” vraagt iemand op de Vakantiebeurs Facebookpagina. Hoogstwaarschijnlijk iemand die nog nooit op het event is geweest, waar bijna alle landen van de wereldbol zich laten zien van hun beste kant, van theatraal met salsaband tot massief met Paaseilandbeeld. Met dít jaar zelfs een reis door de ruimte. In Virtual Reality, „maar we gaan het nog meemaken dat we straks naar de ruimte kunnen, wanneer je wat geld hebt.” Bart Meijer is Brand Manager van de beurs die al 50 jaar bestaat en nog tot en met zondag te bezoeken is in de Jaarbeurs.

Een zomers dagje uit in de winter en het moet voelen alsof je op vakantie bent, vat hij het Vakantiebeursgevoel sloganwise samen. „Een festivalsfeer met karaokebar tot klimmuur en wijnproeverij en waar alle zintuigen worden geprikkeld, maar ook waar mensen informatie en inspiratie vinden.” Hij hoort vaak dat door de bomen het bos niet meer wordt gezien door de overload aan informatie op internet. „Daarin pakken we onze rol en bieden de consument persoonlijk contact, die behoefte groeit steeds meer.”

Ook Namibië

De Vakantiebeurs vormt een goede afspiegeling van de huidige vakantietrends. Zo zijn er meer stands dan ooit met speciale junior- en familieprogramma’s. „Steeds meer gezinnen met jonge kinderen durven verre reizen aan.” De fjorden, Zweedse gehaktballetjes -die in Zweden gewoon gehaktballetjes heten, of köttbullar- en Vikingen hebben een bijna magnetische uitwerking op ons, ziet hij terug in de stijging van de Scandinavische stands en ook landen als Montenegro en Bosnië en Herzegovina staan na de roerige jaren 90 helemaal op de vakantiekaart. „Maar ook Namibië is heel erg in trek.”

Wie is de Mol als trigger

De consument gaat bewuster reizen, vervolgt hij. „Hoe laten we de wereld in z’n waarde, dat idee. We reizen bijvoorbeeld steeds vaker met de trein bij korte trips en willen de lokale bevolking zoveel mogelijk betrekken, zodat het geld op de bestemming blijft. Dus eten bij de locals of op excursie met de locals, met name jongeren zoeken een stukje authenticiteit in hun spaarzame vakantiedagen.” Reizigers kiezen ook steeds meer voor ‘of the beat in track’ en willen niet meer achteraan aansluiten in de eindeloze rij bij de Sagrada Familia „Weg van de gebaande paden. Niet naar Barcelona als stedentrip, maar naar kleinere plaatsen als Bilbao of Valencia. Mensen zijn het massatoerisme moe.” Populaire televisieprogramma’s blijken ook een trigger. „De interesse in Georgië is nog nooit zo groot geweest als na het seizoen van Wie is de Mol daar, en ook Colombia kreeg een flinke boost. Dat land staat ook hoog op mijn eigen verlanglijstje.”

Geen Iran

Iran is dit jaar trouwens niet present, terwijl het vorige jaren groots uitpakte en als ‘upcoming’ werd bestempeld. Meijer snapt de afwezigheid, „Zo’n bestemming krijgt door de huidige politieke en geopolitieke gevoeligheden een knauw. Het toerisme neemt dan direct af.” Een ander land dat op een heel andere manier onder een vergrootglas ligt, is er juist wel bij. „We hebben dit jaar heel veel reisaanbieders van Australië. De hoop is dat toeristen blijven komen, ook in deze zware tijden, om het land een hart onder de riem te steken.”

Gastland Ras Al Khaimah

De Vakantiebeurs en de zeven Verenigde Arabische Emiraten (VAE), waarvan Ras Al Khaimah (RAK) de meest avontuurlijke is, volgens Raki Philips. Hij is directeur van de toeristenautoriteit van RAK en maakt zijn functie waar. Als een perfect visitekaartje, weidt hij vol elan en zinnenprikkelende voorbeelden uit over zijn emiratenlieveling en na afloop van zijn vurige betoog wil je niets liever dan op het eerste vliegtuig stappen, op weg naar RAK, liefst met Raki. „Had ik al over de 46 kilometer hagelwitte stranden verteld?”

RAK's Raki, het perfecte visitekaartje

Ras Al Khaimah kan op vele creatieve manieren worden geschreven en uitgesproken, weet hij inmiddels - „maar jij hebt het in een keer goed!” - en dat past ook wel bij het emiraat waar je ook alle kanten mee op en uit kunt. Letterlijk ook, van woestijn tot hooggebergte en adult only zwembaden, „en er zijn heel veel liquor stores met dikke aanbiedingen, daar zijn jullie Nederlanders dol op, toch?”

Langste zipline

RAK is dit jaar de Vakantiebeurs Gastbestemming is en wordt extra in het zonnetje gezet. Schijnt daar overigens ook bijna het hele jaar door, dat zonnetje, en RAK heeft de langste zipline ter wereld: bijna 3 kilometer lang roetsj je door de bergen, met de flamingopopulatie ver onder je en een stop op de hoogste luchtbrug van de VAE. „Je voelt je net Superman als je met 160 kilometer per uur hard gaat!”

Hij kan het weten, „de zipline was een verplicht onderdeel van mijn sollicitatie.” Grapje natuurlijk, de 6500 hotelkamers zijn dat niet. And counting, want het is een vakantiebestemming in ontwikkeling, al wisten vorig jaar al bijna 1, 2 miljoen toeristen het te vinden. Veel Duitsers, Russen, Indiërs, Engelsen en Scandinaviërs en ook onder de andere emiraten populair voor een staycation, „ook de Nederlanders komen steeds meer.” Maar dat kan altijd meer, beaamt het RAK-visitekaartje, ook daarom staan ze op de Vakantiebeurs. Een onderling Emiratenwedstrijdje ‘wie trekt de meeste bezoekers’ is het niet, „We zijn allemaal heel anders en vullen elkaar aan. Dubai is veel zakelijker, Abu Dhabi moderner, terwijl wij meer voor de ontspannen experience gaan.”

Arab bride

Net zoals onder andere Bolivia awaits for You, Live it to believe it (Mexico), No Stress (Kaapverdië) en zelfs You Are Invited (Iran), heeft ook RAK een slogan. Beyond a Journey. Meer dan een reis dus, „je zou eigenlijk eens moeten langskomen, dan snap je het wel.” Of om te beginnen hun stand bezoeken op de Vakantiebeurs, die niet te missen zo groot is en waar de kruidige geuren linea recta de neusgaten in vliegen. En goed nieuws voor vrijgezelle vrouwen, hier word je voor heel even omgetoverd tot Arabische bruid. Dan wel zonder hem of haar in je armen, wel met henna op je handen. Verdwijnt vanzelf weer, maar de herinnering aan zijn emiraat niet, belooft RAK’s Raki. „Had ik al over de 46 kilometer hagelwitte stranden verteld?"

Vakantiegedrag Nederlanders 2019

Het ContinuVakantieOnderzoek (CVO) van NBTC-NIPO Research geeft inzicht in het vakantiegedrag van de Nederlandse bevolking in 2019.

84% van de Nederlandse bevolking ondernam in 2019 één of meer vakanties in Nederland (44%) en/of buitenland (56%), waarbij de top 10 uit Europese landen bestaat en Turkije. We gingen zo’n 310 miljoen nachten op vakantie, oftewel 7,8 nachten per vakantie en ondernamen gemiddeld 2,81 vakanties per persoon, wat resulteerde in 39,9 miljoen vakanties. In totaal werd 20,4 miljard euro uitgegeven aan vakanties (3% meer dan in 2018). Duitsland is het favoriete vakantieland (3.581.000 vakanties), Italië de middenmoot (1.321.000) en Portugal sluit de top 10 (602.000). In het buitenland verblijven we het meeste in een hotel of pension (10 miljoen keer), hierna volgt de camping (2, 9 miljoen). Het liefst boeken we verblijf en vervoer los van elkaar (81%), een op de tien gaat op de bonnefooi.

NK Koffer Inpakken

Heb je stress voordat je op vakantie gaat? Nog even snel m’n koffer inpakken, maar oh jee, ben ik iets vergeten? En waar is m’n paspoort? Of misschien ben je juist een superheld, wat koffers inpakken betreft. Ga dan naar de stand van Holidayguru.nl (hal 11 C049) waar Vakantiebeursgangers hun inpakskills testen tijdens het NK Koffer Inpakken. Vul rap de reistrolley wie weet word jij binnenkort wel bekroond tot ‘Snelste koffer inpakker van Nederland’.