Ronald wil The Big Six afleggen in een rolstoel

De zes grote marathons van de wereld. Als het aan Ronald van Dort (38) uit Ridderkerk ligt, wordt hij de eerste persoon in een rolstoel die ze allemaal ‘uitrolt’.

Van Dort verloor zijn beide benen in 2008 in Afghanistan. Het verkenningsvoertuig dat hij bestuurde reed op een bermbom. De voormalig militair van de Koninklijke Landmacht, sportman in hart en nieren, besloot na zijn ongeluk niet bij de pakken neer te zitten.

Eerder vertegenwoordigde hij Nederland op de Invictus Games, een internationaal sportevenement voor militairen en veteranen die gewond zijn geraakt in het leger, op de onderdelen zwemmen, rolstoelbasketbal en rolstoeltennis. Maar nu heeft de Ridderkerker een nieuwe missie: hij wil de eerste man worden die de marathons van Tokyo, Boston, New York, Berlijn, Londen en Chicago, bekend als The Big Six, ‘uitrolt’.

Geen beperking

De interesse voor marathons heeft Van Dort van een collega bij de defensie, die zelf The Big Six wil lopen. „Als je veel aan het sporten bent, moet je toch een nieuwe uitdaging zoeken. Dit heeft nog niemand gedaan. Ik wil laten zien wat ik kan in een rolstoel. Je kan namelijk alles in een rolstoel, alleen je moet wel willen.”

Opmerkelijk is dat Van Dort de afstanden aflegt in een gewone, alledaagse rolstoel en niet in een speciale racerolstoel. De zogenaamde wheelers gaan een stuk harder dan een gewone rolstoel of mensen te voet. Ter vergelijking: de snelste marathontijd in een racerolstoel is 1 uur en 35 minuten, terwijl de snelste tijd voor een gelopen marathon net boven de twee uur zit (de marathon die Eliud Kipchoge liep in minder dan twee uur telt niet als een officieel record).

Van Dort denkt de afstand van 42,195 kilometer in ongeveer drie en een half uur te kunnen volbrengen. „Ik rolde de vijftig kilometer van de Vierdaagse in vier en een half uur. Een marathon is iets korter. Die hoop ik in drie en een half uur te volbrengen, maar dan moet ik onderweg geen lekke band krijgen onderweg”, grapt hij.

Van Dort na de Vierdaagse | ANP / Piroschka de Wouw

Prijzig

Het liefst zou Van Dort binnen twee jaar alle zes de marathons uitrollen, maar dan moet wel alles meezitten. Ten eerste moet hij worden ingeloot, maar als dat hem lukt, is hij er nog niet. Meedoen is namelijk best prijzig: hij moeten vluchten en hotels boeken, en dan is er nog het inschrijfgeld. Van Dort schat de kosten in totaal op zo’n vijftienduizend euro. Daarom hoopt hij een sponsor te vinden die hem hiermee kan helpen. „Daar richt ik mij nu het meest op, het zou alles een stuk makkelijker maken. Maar als dat niet lukt, dan geef ik niet op. Ik ben vastbesloten om The Big Six uit te rollen.”

Hoe zwaar is het?

Hoe zwaar is een marathon in een rolstoel eigenlijk? We vroegen het Marco Hoozemans, bewegingswetenschapper aan de Vrije Universiteit.

„Racerolstoelers gaan hard, een stuk harder dan lopers. Maar met een gewone rolstoel zit je rechtop, dan heb je meer luchtweerstand. Bij het lopen haal je je kracht uit je benen, terwijl je het in een rolstoel van je armen moet hebben", vertelt de bewegingswetenschapper.

„Qua spiermassa is dat niet eerlijk, die is namelijk vele malen groter in je benen. In een rolstoel heb je wel weer een voordeel dat je blijft rollen. Je hebt een fase waarin je afzet en een fase waarin je doorrolt, terwijl je met hardlopen bij elke stap opnieuw kracht levert. In een rolstoel speelt de mate waarin je je bovenlichaam kunt bewegen ook een grote rol, daarom heb je in het rolstoelracen verschillende klassen die zijn ingedeeld op de graad van je handicap. Als je meer kracht hebt in je bovenlichaam, kun je daar kracht mee generen waardoor je jezelf harder kunt afzetten.”