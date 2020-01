Rijkswaterstaat start grootste onderhoudsklus ooit

Rijkswaterstaat begint zondag aan zijn grootste onderhoudsklus ooit. In totaal worden er tot 2033 meer dan honderd bruggen, tunnels en andere objecten gerenoveerd. Zondagavond start de eerste renovatie: de Wantijbrug in Dordrecht.

Het budget voor de landelijke operatie bedraagt ongeveer 20 miljard euro. Het gaat om bruggen en tunnels die voornamelijk in de jaren vijftig en zestig zijn gebouwd. Die zijn inmiddels aan onderhoud of vervanging toe, zegt Rijkswaterstaat. Na renovatie moeten ze veiliger en duurzamer zijn.

Wantijbrug

De Wantijbrug tussen Papendrecht en Dordrecht is van zondagavond 19 januari 19.00 uur tot en met vrijdag 3 april volledig afgesloten. Voor hulpdiensten, (brom)fietsers en voetgangers is de brug tijdens de werkzaamheden wel toegankelijk. De brug is vanaf 20 januari ook weer toegankelijk voor het openbaar vervoer. De brug wordt voor de scheepvaart niet bediend tot oktober 2020.

Later dit jaar zijn er nog weekend- en nachtafsluitingen nodig om de beweegbare brugdelen te vervangen en de brug te testen. Naar verwachting is de renovatie in september 2020 klaar.

12 bruggen, 8 tunnels en 10 wegen

Naast de Wantijbrug worden er nog 12 andere bruggen, 8 tunnels en 10 wegen in Zuid-Holland vervangen of gerenoveerd als onderdeel van deze onderhoudsopgave. Bij deze opknapbeurt maakt Rijkswaterstaat gebruik van de nieuwste slimme en duurzame technieken. Zo krijgt de Wantijbrug als eerste brug in Nederland een nieuwe standaard voor de bediening, besturing en bewaking van bruggen. Dit wordt later ook toegepast bij andere bruggen die gerenoveerd worden.