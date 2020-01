Reuzenpanda's Xing Ya en Wu Wen hebben 'het' eindelijk gedaan!

De dierenverzorgers Ouwehands Dierenpark in Rhenen hebben er lang op moeten wachten en er was veel voorbereiding voor nodig, maar het is gebeurd: reuzenpanda’s Xing Ya en Wu Wen hebben voor het eerst gepaard. Nu is het hopen op een mini-pandaatje.

De reuzenpanda's Xing Ya en Wu Wen kwamen in 2017 naar Nederland en sindsdien hebben de verzorgers in het dierenpark alles op alles gezet om de dieren goed voor te bereiden op de toekomstige paring. „Voor én achter de schermen zijn diverse maatregelen getroffen om een paring te stimuleren”, aldus Ouwehands Dierenpark. Zo werd het mannetje Xing Ya speciaal getraind om op zijn achterpoten te kunnen staan, mocht het moment ooit daar zijn. Ook kreeg hij geluidsopnames van andere reuzenpanda-mannetjes in paartijd te horen. De dierenverzorgers verspreidden bovendien de plas van de panda’s in elkaars verblijf.

Uitsterven bedreigd

Het laten paren van twee reuzenpanda’s is dus ingewikkelder dan het klinkt. Het vrouwtje is namelijk maar een paar dagen per jaar vruchtbaar. Toch is die paring heel belangrijk. De reuzenpanda wordt namelijk met uitsterven bedreigd en komt alleen in China in het wild voor. Volgens de laatste telling leven er nog maar 1864 reuzenpanda’s in het wild. Ouwehands Dierenpark hoopt voor nageslacht te kunnen zorgen om zo een mooie bijdrage aan het fokprogramma te leveren.

In 2018 hing de liefde al een beetje in de lucht toen Xing Ya en Wu Wen voor het eerst even neus-aan-neus-contact hadden. Wu Wen was toen alleen nog een beetje te jong en speels om te paren. Eind vorige week bleek uit hormoonbepaling dat Wu Wen er nu wel klaar voor was. „Vanaf dit moment zijn de pandaverzorgers dag en nacht aanwezig geweest om de reuzenpanda’s te begeleiden en samen te brengen in een speciaal verblijf”, laat het dierenpark weten. „Hierbij was er intensief contact met experts van de China Conservation and Research Center for the Giant Panda in China, die de dierverzorgers van Ouwehands Dierenpark adviseerden.”

Afgelopen zaterdag was het dan toch eindelijk raak. Xing Ya en Wu Wen deden, tot grote vreugde van de verzorgers, ‘het’. De komende weken zullen de hormonen in de urine van Wu Wen elke dag gecontroleerd worden om erachter te komen of er ook daadwerkelijk gezinsuitbreiding komt.

Ook cabaretière Claudia de Breij heeft het nieuws met grote vreugde ontvangen. In haar Oudejaarsconference besteedde de cabaretière nog behoorlijk wat aandacht aan de reuzenpanda’s. In een sketch vroeg ze zich, gehuld in een pandapak, af wat de dieren zou kunnen helpen om eindelijk over te gaan tot gemeenschap. „Drie weken na de oudejaarsconference! Dit kan geen toeval zijn! Woorden schieten tekort voor het geluksgevoel dat zich van mij meester maakt”, laat De Breij weten op Twitter.