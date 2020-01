Reddingsactie voor iconische snackbar uit New Kids

Het is waarschijnlijk de beroemdste snackbar van Nederland, Snackbar ‘t Pleintje in Maaskantje. Door de film New Kids werd de snackbar in één klap nationaal bekend.

Maar slecht nieuws: er komt een nieuwe snackbar. Het pand waarin 't Pleintje gevestigd is, is verkocht en gaat tegen de vlakte. Er komt een modernere snackbar voor in de plaats.

Dat betekent dat de drie aan elkaar verbonden keten gesloopt gaan worden. En daar is niet iedereen even blij mee. Erfgoedvereniging Heemschut heeft het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem gevraagd om de snackbar op te nemen in de collectie.

Verhaal van snackcultuur

Want, zo zegt beleidsmedewerker van de vereniging Christiaan Pfeiffer, de snackbar hoort daar thuis. „Het vertelt het verhaal van mijn generatie, ik ben 31. Daarnaast was New Kids toch wel één van de allergrootste bioscoopklappers van de afgelopen jaren. En het vertelt over de Nederlandse snackcultuur.”

Dat verhaal wordt namelijk nog niet helemaal verteld, zegt Pfeiffer. „Er is wel een Chinees en je kunt ook prima een patatje halen in het museum. Maar niet op zo’n iconische plek als in de snackbar uit New Kids.” Wat extra aandacht mag de Nederlandse snackbar sowieso wel krijgen als het aan Pfeiffer ligt. „Het hoort echt bij Nederland, zeker in het dorpsleven. Elk dorp heeft een eigen snackbar. Die uit New Kids staat daar symbool voor. Met deze snackbar kun je het verhaal van de Nederlandse snackcultuur vertellen.”

Elk dorp een snackbar

Er is bij Pfeiffer overigens geen Brabantse tongval te horen. „Ik kom uit Weesp en ook wij hebben een snackbar. Daar was ik gisteren nog, het eten was mislukt.” Hij komt er al jaren. „Als jongeren was dat een ontmoetingsplek. Daar keken we voetbal. Je gaat niet om vier uur ‘s middags in de kroeg zitten.” Die cultuur mag van de vereniging worden gerepresenteerd in een museum over de Nederlandse cultuur. „Het is een interessant onderwerp, vinden wij.”

Het idee kwam tijdens de lunch afgelopen dinsdag en er is direct actie ondernomen. Helaas is er ook al direct een afwijzing. „Maar we gaan door. We hebben de voorwaarden opgevraagd en die krijgen we. Op basis daarvan gaan we een serieuze onderbouwing geven.” Mocht het alsnog niet lukken, dan hoop Pfeiffer dat iemand anders de snackbar wil redden. „Reinout Oerlemans bijvoorbeeld, de producent van de films. Dat ie ‘m dan voor het museum neerzet. Dat zou heel New Kids zijn.”

TV-serie

New Kids was een televisieserie die in eerste instantie werd uitgezonden door de website Flabber. Later was de serie te zien bij 101 TV en Comedy Central. Steffen Haars en Flip van Kuil schreven de serie én vertolkten twee rollen. Na de serie verschenen er nog twee films.

In New Kids wordt een groep foute hangjongeren uit het Brabantse dorp Maaskantje gevolgd. De vijf jongens volgen de lijn van happy hardcore, trekken dagelijks blikken Schultenbräu open en leven op de snacks van 't Pleintje.

Taal en muziek

De Nederlandse taal en muziek hebben heel wat te danken aan de serie. Zinnen als 'zonne grote vuurbal jonguh', 'verrekte mongol', 'BAM' en 'kut' - gebruikt om iemand aan te spreken - worden nog steeds regelmatig geroepen. De Nederlandse hiphoppers The Opposites scoorden naar aanleiding van New Kids de hits Me Nikes en Broodje Bakpao.