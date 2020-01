Reclames voorafgaand aan Op1 starten weer

Acteur Tom Felton (32), ook wel bekend als Draco Malfidus van Harry Potter, ziet de rol van James Bond wel zitten.

Als Daniel Craig (51) na No Time To Die afzwaait als 007, zou hij diens plek graag innemen. Dat verklapt de acteur, die na Harry Potter ook rollen had in Rise of the Planet of the Apes en The Flash, aan het Britse magazine Closer.

‘De ultieme droom’