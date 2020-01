Patiënten moeten mogelijk bijbetalen voor pillen

Trends en ontwikkelingen in de samenleving resulteren in nieuwe studies. Zoals de opleidingen tot barbier en penetration tester.

In elke winkelstraat van elke middelgrote tot grote stad is inmiddels wel een barbier present, waar mannen met baarden worden gecoiffeerd door veelal andere mannen met baarden. Maar een aparte mbo-opleiding om herenkapper slash barbier te worden, was er nog niet. Daar komt nu verandering in dankzij een landelijke ontwikkeling in het kappersvak die nu een nieuwe specialisatie mogelijk maakt. Onder andere ROC van Twente biedt vanaf augustus het vak van dames- óf herenkapper aan voor niveau 3 en 4-studenten. „Het kan zeker voor een positieve impuls zorgen”, denkt teammanager haarverzorging Marieke Jurjens. Want meer dan eens hoorde ze vooral mannelijke studenten verzuchten dat ze liever baarden deden dan steeds maar weer die kleuringen en permanentjes. „Dat was vijf jaar geleden wel anders. Het is goed dat we inspelen op zo’n fenomeen en deze opleiding kunnen aanbieden.” De verwachting is dat de klas in augustus vol zit (maximaal 20 studenten) en ja, het zullen vooral jongens zijn, beaamt ze. „Maar vrouwelijk studenten zijn ook meer dan welkom om barbier te worden.”

Duizendpoot