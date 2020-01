Opslagruimte huren: 5 zaken om op te letten

Bijna iedereen loopt er vroeg of laat wel eens tegenaan: ruimtegebrek. De oplossing: tijdelijk opslagruimte huren.

Een verhuizing waarbij de oude woning eerder moet worden opgeleverd dan je de sleutel van je nieuwe woning krijgt? Een verbouwing waarvoor ruimte nodig is in huis? Als ondernemer vanuit huis werken en veel ruimte nodig hebben voor voorraad? Of heb je een hobby die nogal veel ruimte vraagt? Heb je niet voldoende ruimte in huis, dan kan het handig zijn om opslagruimte te huren. Zo kun je voor korte of langere tijd spullen die je thuis niet kwijt kunt veilig opslaan. Er zijn echter wel een aantal dingen waar je op moet letten bij het huren van opslag. Hieronder vind je vijf zaken.

De opslagcondities

Opslagunits worden meestal niet verwarmd. In een onverwarmde ruimte blijft er vaak vocht hangen. Het vocht kan, net als schimmel die als gevolg hiervan kan ontstaan, de opgeslagen producten aantasten. Wil je stoffen artikelen opslaan, zoals kleding of meubilair? Of wil je er papier of bijvoorbeeld fotomateriaal opslaan? Let er dan op dat er wel gebruik wordt gemaakt van vochtregulering. Dit zorgt ervoor dat de opslag vochtvrij blijft.

De prijzen van opslagruimtes vergelijken

De prijzen van opslagunits zijn nogal uiteenlopend en bijvoorbeeld afhankelijk van locatie in het land en grootte. Vergelijk daarom goed de prijzen voor het aantal kubieke meters dat je nodig hebt. Let daarnaast ook goed op de kleine lettertjes. Sommige opslagaanbieders adverteren met stuntprijzen, terwijl er ook nog extra kosten voor bijvoorbeeld inschrijving bijkomen. Bij 1Box Venlo, 1Box Roermond, 1Box Sittard en 1Box Heerlen bijvoorbeeld wordt een duidelijke all-in prijs gehanteerd, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Ook is het goed om de opzegtermijn te checken, zeker als je de opslag maar voor korte tijd nodig hebt.

Foto: Colourbox

De beveiliging van de opslag

Als je producten in een opslag plaatst, wil je natuurlijk dat deze goed beveiligd worden. Informeer daarom vooraf welke beveiligingsmaatregelen er getroffen zijn. Wordt de opslag beveiligd door mensen die dag en nacht aanwezig zijn? Of bestaat de beveiliging uit camerabeveiliging en een alarm? Naast beveiliging om inbraak en diefstal te voorkomen, is het ook goed te kijken naar de brandbeveiliging. Zijn er bijvoorbeeld brandblussers aanwezig? Hierdoor wordt de kans op schade aan de opgeslagen producten aanzienlijk kleiner.

Toegang tot de opslag

Bij de beveiliging hoort ook de manier om toegang te krijgen tot de gehuurde opslagunit. Hoewel het onbelangrijk lijkt hiernaar te kijken, kan het toch een groot verschil uitmaken. Bij sommige opslagcentra kun je toegang krijgen tot de ruimte met behulp van een code en/of sleutel. Bij weer andere met een vingerafdruk. Hoewel dit laatste veilig is, kan het ook lastig zijn omdat jij als enige gemachtigd bent de ruimte te openen. Wil je bijvoorbeeld dat familie of anderen ook toegang kunnen hebben, dan is een sleutel en/of code eenvoudiger.

Openingstijden van de opslag

Zeker als je vaker in de opslagruimte wilt zijn om er iets in te leggen of uit te halen, is het tenslotte belangrijk om de openingstijden te checken. Niet ieder opslagcentrum hanteert namelijk dezelfde openingstijden. Sommigen zijn bijvoorbeeld in het weekend of ’s nachts gesloten, terwijl weer andere 24/7 toegankelijk zijn.