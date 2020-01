'Ook 2020 wordt een warm jaar'

Aan de keukentafel in Amsterdam West vertelt dj Sam Feldt (26) over zijn klapper van een jaar. Twee katten wandelen door de woonkamer. Thuis is thuis voor Feldt. Daar draait hij niet zijn hit Post Malone of muziek van collega Tiësto. Nee, thuis kookt hij, speelt hij spelletjes op zijn playstation of luister hij muziek van The Beatles.

Mensen die denken dat hij na zijn shows thuis verder feest, hebben het mis. „Ik ben dag in, dag uit op festivals en in clubs te vinden. Je kunt het dj-leven zo rock ‘n roll maken als je wilt. Maar je ziet dat de grote namen, die al lang meegaan, dat niet doen. Er is altijd gratis drank, je kunt iedere nacht doorgaan en er zijn genoeg mensen die wat met je willen doen. Ik probeer daarin de balans te zoeken.”

Iconisch ding