Onderzoekers: 'Grotere kans op sterfte door te veel vitamine B12'

Wil jij ook je dag goed beginnen met een gloednieuwe Metro? Morgen is hij in de bakken van bijna alle treinstations te vinden, maar online kun je hem ook alvast lezen. Fijn, voor als je niet kan wachten op deze kersverse editie.

In de krant van morgen lees je onder meer over Charlotte Bouwman en haar strijd voor betere gezondheidszorg. Bouwman is al 8 jaar suïcidaal en staat al 804 dagen op een wachtlijst voor de juiste hulp. Haar doel: betere jeugdzorg en GGZ.

Verder staan we stil bij China's strijd tegen plastic, het land doet singe-use plastic in de ban, en hebben we het over de overlevingskans van mensen met kanker. De kans om te overleven met kanker is gestegen. Vijf jaar na diagnose is 65 procent van de mensen nog in leven.