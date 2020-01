Noodplan voor CBR-gebouw in Rijswijk na brandstichting

Het CBR-examencentrum in Rijswijk werd afgelopen vrijdag getroffen door een flinke brand. Door de schade kan het rijvaardigheidsorgaan tot 1 mei geen examens afnemen en worden tienduizenden examens verplaatst.

De locatie in Rijswijk is een van de grootste examenlocaties van Nederland met gemiddeld zo’n 1800 theorie- en 700 praktijkexamens per week. Theorie-examens van deze en volgende week worden verplaatst naar examencentra in Barendrecht, Schelluinen, Haarlem of Utrecht. Deze zullen ook in de avond en op zaterdag open zijn.

Examenkandidaten die na 20 januari een theorietoets hadden gepland, moeten deze opnieuw inplannen. Woordvoerder van het CBR Irene Heldens legt uit dat het om ongeveer 40.000 duizend kandidaten gaat: „We trekken alles uit de kast om de enorme hoeveelheid theorie-kandidaten te helpen. Het is nog even aankijken of we die wachttijden kunnen handhaven. Verder proberen we de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zo zetten we bijvoorbeeld bij de locatie in Schelluinen een pendelbus in om kandidaten van het station naar het examencentrum te brengen.”

Uitgebrand

Verder zullen de praktijk- en taxi-examens plaatsvinden in een nabijgelegen partycentrum. De wachttijd voor een praktijkexamen bedraagt normaal gesproken een aantal weken. Heldens zegt dat deze wachttijd niet zal toenemen: „We hebben een geschikte oplossing gevonden voor de praktijkexamens. Bij de noodlocatie kunnen examenkandidaten sowieso tot mei terecht. Alleen de examens van vorige week vrijdag hebben we moeten uitstellen.”

Vrijdagochtend brak de brand uit op de begane grond van het CBR-examencentrum. Hierbij raakte niemand gewond. De locatie in Rijswijk is volgens Heldens volledig uitgebrand en onbruikbaar. „Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Er waren al examinatoren aanwezig in de vergaderzaal en de koffie was gezet. Dat heeft toch impact.”

De politie heeft een 38-jarige man aangehouden voor de brandstichting. De politie doet geen uitspraken over het motief van de verdachte. Ook het CBR doet geen uitspraken over de mogelijke dader.