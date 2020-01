Nikkie Tutorials: 'Ik voel me vrij'

Na haar coming-out voelt Nikkie de Jager, beter bekend als Nikkie Tutorials, zich vrijer dan ooit. Vorige week kwam ze uit de kast als transgender.

Die coming-out ging overigens niet geheel vrijwillig: Nikkie werd namelijk gechanteerd. „Een paar weken geleden kreeg ik e-mails van iemand", vertelt ze in de talkshow van Ellen DeGeneres. „Hij vond het niet oké dat ik loog en wilde dat aan het licht brengen." Daarbij was hij behoorlijk dwingend, vertelt ze. „Hij zei: 'Als je me morgen niet hebt geantwoord, komt het online'."

De influencer vermoedt dat het doel was om haar leven te verwoesten. „Dat is hem alleen niet gelukt", voegt ze glimlachend toe. Haar coming-out video is inmiddels al meer dan 32 miljoen keer bekeken.

'Je kunt het'

Het uploaden van de beroemde video ging overigens ook niet zonder slag of stoot. „Ik moest echt huilen tijdens het uploaden. Ik was ervan verzekerd dat ik het niet kon. Het was mijn verloofde die me pushte om het toch te posten. Hij bleef maar zeggen dat ik het kon en dat het goed zou komen." Na het plaatsen stroomden de eerste liefdevolle reacties al snel binnen: „Mensen reageerden dat ze van me hielden en me accepteerden. Het is zo fijn dat het 2020 is!"

Nikkie had altijd al het plan om op een gegeven moment uit de kast te komen, maar kon het juiste moment niet vinden, vertelt ze aan Ellen. „Ik ben hem (de chanteur, red.) niet dankbaar, maar ik ben ergens wel heel dankbaar dat het nu gebeurd. Dat ik nu vrij ben."

Daarnaast wil ze dit moment vooral aangrijpen om anderen te inspireren. „Het is pas een week geleden, dus ik weet niet waar dit heengaat. Ik weet niet wat mijn plek is op deze magische wereld, maar zolang ik mezelf kan zijn en kleine Nikkies kan inspireren om zichzelf te zijn dan is dat alles wat ik kan doen."