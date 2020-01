Nieuwe coronavirus schiet SARS voorbij

Het aantal vastgestelde besmettingen met het nieuwe coronavirus is inmiddels de uitbraak van het SARS-virus in 2002 en 2003 voorbijgeschoten. Dat blijkt uit cijfers van de gezondheidscommissie in China.

Dat meldde vrijdag dat er 9692 mensen met het nieuwe coronavirus besmet zijn, terwijl er 213 patiënten zijn overleden. De SARS-epidemie trof destijds 8096 mensen en doodde 774 mensen. Het nieuwe coronavirus is verwant aan SARS.

Een toestel met 83 Britten en 27 mensen uit andere EU-landen is vrijdag vanuit de Chinese stad Wuhan onderweg naar Engeland. Dat meldden Britse media. Of er ook Nederlanders aan boord zijn is niet bekend.

Evacuatievlucht

Het gaat om een Britse evacuatievlucht die eerder was uitgesteld. Het toestel vertrok met drie uur vertraging om zo veel mogelijk mensen de gelegenheid te geven aan boord te gaan. Het toestel gaat eerst naar de basis Brize Norton van de Britse luchtmacht. De Britse passagiers worden van daaruit naar een ziekenhuis gebracht. Het toestel vliegt daarna met de andere EU-burgers naar Spanje. Er zouden 20 Spanjaarden onder de EU-burgers zijn.

De 1143 passagiers die donderdag al van een cruiseschip in Italië zouden gaan, mochten vrijdag alsnog van boord. Ze moesten een dag langer wachten, omdat er bij andere passagiers mogelijk het nieuwe coronavirus was vastgesteld. Dat bleek niet het geval en daaorm mochten de 1143 mensen in Civitavecchia van boord, meldt persbureau ANSA.

'Iedereen aan boord bleef rustig', aldus een Italiaanse man aan boord tegen ANSA. „De informatievoorziening was echter niet goed, waardoor het gonsde van de geruchten. De enige informatie die we kregen kwam van buitenaf."

Het schip is bezig met een rondvaart langs meerdere steden aan de kust van de Middellandse Zee en had tot vrijdag 6000 passagiers aan boord.

Negatief reisadvies

Duitsland heeft in navolging van diverse andere landen nu ook besloten het reizen naar China af te raden. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken kwam vrijdag met een negatief reisadvies.

'Stel niet-noodzakelijk reizen naar China uit', adviseert het departement in een verklaring. Voor een bezoek aan de zwaar door het virus getroffen provincie Hubei wordt nadrukkelijk gewaarschuwd. In Duitsland gaat het om vijf gevallen van besmetting.

Ook de Verenigde Staten brachten vrijdag een negatief reisadvies naar buiten voor heel China. In een verklaring op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken staat 'reis niet naar China vanwege het nieuwe coronavirus dat voor het eerst is vastgesteld in Wuhan, China'.

De Nederlandse overheid heeft het reisadvies donderdag aangescherpt en raadt burgers alleen aan de provincie Hubei, waar de stad Wuhan ligt, helemaal te mijden. Voor de rest van China luidt het advies: reis er alleen heen indien noodzakelijk.