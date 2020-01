New Kids-snackbar tegen de grond gegaan

Snackbar 't Pleintje in het Brabantse Maaskantje bestaat niet langer. Het gebouwd is donderdagochtend tegen de grond gegaan.

De snackbar is vooral bekend door een scène uit New Kids. Daarin wordt de authenticiteit van de snackbareigenaar sterk in twijfel getrokken, nadat die onder meer een bounty in de frituur gooit. „Wie is hier nou de snackbar? Gij of ik?!"

Er komt een nieuwe snackbar op de plek van de oude te staan. Eigenaresse Melissa van Hintum vindt het jammer, maar is er verder niet rouwig om. „Ik kan er niet wakker van liggen."

Drukte van belang

Ze kreeg donderdag de eer en mocht zelf beginnen met de sloop van het dak. Daarna nam een professioneel bedrijf het over. De plannen voor een nieuwe snackbar lagen er overigens ook al jaren, „dus ik had eigenlijk geen keuze". „Ik ga er goed op vooruit, maar ik vind het wel zonde dat zo'n bekende snackbar weg is", aldus Van Hintum.

De sloop zorgde nog wel voor flink wat aandacht voor 't Pleintje. „Het was de afgelopen dagen enorm druk, omdat fans nog een laatste snack kwamen halen." Op de sloop kwamen ook tientallen fans af.

Ook in de nieuwe snackbar blijft een beetje New Kids-sfeer: het Maaskantje-bordje uit de film wordt meegenomen en er zal een New Kids-video worden afgespeeld.

Eerder was nog een poging gedaan om de keet in het Openluchtmuseum op te laten nemen, maar dat was tevergeefs.