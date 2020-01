Netflix voelt hete adem van concurrentie

Even een serie of filmpje? In Nederland loggen zo'n 3,7 miljoen abonnees regelmatig in op Netflix. De streamingdienst heeft qua populariteit altijd op eenzame hoogte aan de top van het streaminglandschap gestaan. Echte concurrenten waren er nooit. Maar uit onderzoek van informatieplatform Streamwijzer blijkt dat de ‘War on Netflix” nu toch wel degelijk is losgebarsten.

Netflix is al sinds de start in 2013 immens populair. De eeuwige koploper had de afgelopen jaren weinig te vrezen van andere streamingdiensten, maar daar is afgelopen jaar verandering in gekomen met de groei van Videoland en de opkomst het nieuwe Disney+, dat afgelopen november gelanceerd werd. Het Nederlandse Videoland, opgericht door RTL, staat inmiddels op een tweede plaats met naar schatting zo’n 600.000 abonnees. Disney+ wist tijdens een gratis proefperiode naar verluidt 500.000 abonnees aan zich te binden.

Vliegende start

Die vliegende start van Disney+ zag RTL afgelopen augustus eigenlijk al wel aankomen en kondigde daarom Videoland Academy aan. Hierin krijgen jonge, Nederlandse film- en documentairemakers de kans om films en documentaires te maken. Videoland heeft voor het project ruim een miljoen vrijgemaakt. Een slimme zet die past in de strijd die Videoland tegen de andere streamingsdiensten voert. „Netflix is here to stay. Disney ook; daar heb ik veel vertrouwen in. Maar het meeste vertrouwen heb ik in Videoland”, liet RTL-directeur Sven Sauvé afgelopen augustus weten aan de Volkskrant. Volgens Sauvé worden er de komende jaren tientallen miljoenen door RTL Group geïnvesteerd in streaming-video.

Netflix, Videoland en Disney+ vormen samen dus de duidelijke top. Achter deze drie koplopers vormt zich een breed midden bestaande uit NLZIET, NPO Start Plus, Amazon Prime Video en Film1. In de staart vinden we dan nog de minder populaire Ziggo Movies & Series en Apple TV+.

Keuzes maken

Hoewel Netflix de hete adem van Videoland en Disney+ nog niet echt zal hebben gevoeld, komt daar volgens Streamwijzer waarschijnlijk wel verandering in. Analisten voorspellen namelijk een extreem snelle groei voor Disney+ en dat betekent dat Netflix terrein zal inleveren en ook Videoland zal voorbij gespurt worden. Niet zo gek aangezien onlangs uit onderzoek van Panel Inzicht is gebleken dat Nederlanders maximaal zo’n twintig euro aan streamingdiensten willen uitgeven. En dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden, want met een combinatie van Netflix, Videoland en Disney+ is dat bedrag al snel overschreden.