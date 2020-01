Nederlandse webshops volledig door voorraad mondkapjes

Hoewel het coronavirus Nederland (nog) niet heeft bereikt, vliegen de mondkapjes over de toonbank. Nederlanders kopen ze massaal in.

Webshops die normaal gesproken af en toe mondkapje verkopen, weten nu niet meer waar ze het zoeken moeten: ze zijn door de voorraad heen. Nederlanders slaan uit voorzorg mondkapjes in om zo bestand te zijn tegen het besmettelijke virus uit China.

Meest gezocht

Bij webshop onlinedrogist.nl – die een groot aanbod aan medische producten heeft - is het woord ‘mondkapje’ zonder meer de meest ingevulde zoekterm van de laatste dagen. „Vanochtend hebben we binnen vier uur zo’n 200 kapjes verkocht. We zijn nu door onze voorraad heen en hebben een extra bestelling gedaan”, vertelt eigenaar Wouter Bruin.

Een eenvoudig mondmasker kost bij de webshop 3.99 euro, een iets duurdere variant 9,95 euro. Volgens Bruin zijn het voornamelijk Nederlandse consumenten die uit voorzorg mondkapjes inslaan. „Het lijkt erop dat mensen een beetje angstig zijn geworden door de verhalen uit China. Tijdens de uitbraak van de Mexicaanse griep zagen we ook een grote vraag naar mondkapjes, maar niet zo extreem veel als nu.” Naast de mondkapjes doen ook de handgels het goed.

Explosief

Bij Conrad.nl - leverancier van elektronica en techniek - hebben ze het over een ‘explosieve groei’. Normaal worden de kapjes besteld voor professioneel gebruik. „Mensen die in de bouw met fijnstof en giftige dampen werken”, vertelt woordvoerder Emre Akyar. Het assortiment aan mondkapjes is groot bij het bedrijf. Variërend van een simpel kapje tot één van bijna honderd euro. „Vooral de fijnstofmaskers met een ademventiel doen het goed. Onze omzet is de afgelopen dagen explosief gestegen, in Nederland maar ook in Frankrijk en in andere landen. Er is niet een specifiek artikel dat er tussenuit springt, maar het gaat echt over enkele honderden procenten groei.”

Naar Singapore

Bij webshop discountoffice.nl hetzelfde verhaal. Ook hier zijn extra bestellingen gedaan om de komende dagen ook nog genoeg in voorraad te hebben. „We kunnen de vraag gewoon niet meer aan”, vertelt medewerkster Martine. „Het lijkt erop dat mensen in paniek raken. Ik had vandaag een man aan de lijn die naar Singapore op vakantie ging. Ik begrijp wel dat je dan een mondkapje mee wilt nemen. Maar er worden ook bestellingen gedaan door mensen die helemaal die kant niet uitgaan.”

In hoeverre helpen de mondkapjes eigenlijk? Het meest simpele kapje kun je maar één dag ophouden en daarbij is het belangrijk dat hij goed aansluit op je gezicht, anders loop je alsnog het risico om aangestoken te worden. Bruin van de onlinedrogist.nl denkt niet dat de mondkapjes dé oplossing zijn. „Een kapje voorkomt dat als iemand in je buurt hoest je deze bacteriën niet inademt. Maar als je bijvoorbeeld in de tram staat en een paal vastgehouden hebt, dan kun je ook besmet raken. Het echt voorkomen lukt dus bijna niet. Tenzij je niet meer naar buiten gaat, zoals nu in China het geval is.”

Het besmettelijke virus heeft in China inmiddels aan ruim honderd mensen het leven gekost. Wereldwijd zijn zeker 4000 personen besmet geraakt.