Nederlandse stations worden dit jaar nog rookvrij

Roken op de Nederlandse stations wordt helemaal verboden. De komende tijd worden alles rookzones op stations weggehaald. In totaal worden er 390 rookpalen verwijderd.

Nu geldt er al een rookverbod in de stationshallen, trappen, liften en tunnels van de stations. Maar als het aan ProRail ligt, zijn de stations per 1 oktober helemaal rookvrij.

Rookpalen

Op zo’n honderd stations in Nederland staan nog rookpalen of roosters. ProRail is al gestart met de voorbereidingen om deze van de perrons te halen. Ook worden alle borden die een rookzone aangeven weggehaald.

Ook stopt de NS met de verkoop van tabakswaren in de eigen winkels op de stations. Dat zijn in totaal 136 verkooplocaties van de Kiosk en de Stationshuiskamer. Verder sluiten ze geen nieuwe contracten meer met winkels die tabak op het station willen verkopen.

Met de beslissing willen ProRail en NS bijdragen aan een rookvrije generatie in 2040. De bijdrage van de twee bedrijven is breder dan alleen „de grote omslag naar rookvrij die nu op alle stations gaat plaatsvinden", stelt staatssecretaris Blokhuis va Volksgezondheid. „Ook omdat andere bedrijven hiermee verder aan het denken gezet worden over het stoppen met tabaksverkoop. Want als zo’n groot bedrijf als NS het kan, kunnen andere het ook."

De afgelopen maanden moesten ook horecagelegenheden hun rookruimtes sluiten. Dat oordeelde de Hoge Raad afgelopen september. Vanaf 1 april 2020 wordt dit verbod dan ook echt gehandhaafd, maar veel horecazaken zoals cafés en discotheken hebben al geen rookruimte meer.

Rookvrij terras

En ook gaan er steeds meer stemmen op om terrassen rookvrij te maken. Sommige horecaondernemers hebben inmiddels zelf al besloten om van hun terras een rookvrije zone te maken. Uit cijfers van anti-rookorganisatie Clean Air Nederland blijkt dat er inmiddels zeker 113 rookvrije terrassen zijn in Nederland.

In 2018 sloot staatssecretaris Blokhuis het Nationaal Preventieakkoord. Een van de doelstellingen is dat Nederland in 2040 een rookvrije generatie kent. Om dat voor elkaar te kunnen krijgen worden pakjes sigaretten in 2023 tien euro en moeten winkels alle rookwaren uit het zicht halen. Ook wordt roken op plekken met veel kinderen en in de buurt van sportparken aan banden gelegd.