Nachtje ‘zitten’ voor minderjarigen traumatische les

Een nagellak stelen bij de drogist of tijdens het uitgaan een misplaatste opmerking tegen een agent maken. Minderjarigen een ‘lesje leren’ in de politiecel is niet de oplossing.

Dat blijkt uit een advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Daarin pleit de RSJ ervoor dat minderjarigen die een strafbaar feit plegen niet in cel moeten belanden. Peter van der Laan is raadslid bij de RSJ en legt uit dat dit thema al langer speelt. „Het onderzoek was een vraag van de minister van Justitie en Veiligheid. Wij hebben onderzocht wat de mogelijke gevolgen zijn van vrijheidsbeneming van minderjarigen. Vanuit de RSJ adviseren wij: leg wettelijk vast dat minderjarigen niet in verzekering worden gesteld, tenzij…”. Daarbij slaan de puntjes op uitzonderlijke gevallen.

Woordvoerder van de politie Mireille Beentjes legt uit dat zij het advies van de raad al zoveel mogelijk proberen te hanteren. „Voor nu is het uitgangspunt: niet in een cel als het niet nodig is. Maar er zijn gevallen waarin jongeren zwaardere delicten plegen. Voor de lichtere gevallen volgt vaak een reprimande of straf via Bureau Halt.”

Verder vindt Beentjes dat de inrichting van de kindvriendelijke cellen beoordeelt moet worden door jongeren zelf. „We hebben nu geen kader waaraan die cellen moet voldoen. Wij laten graag onze jongerenraad meedenken. Ga uit van het kind.” Verder zijn er volgens haar een aantal formele procedures die kindvriendelijker moeten. „Eén daarvan is dat een kind recht heeft op bijstand van een advocaat. Die moet worden ingeschakeld voordat het verhoor plaatsvindt. Als een kind dan naar huis gaat, vervalt dat recht.”

‘Simpele’ feiten