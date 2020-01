Muziek uit Nederland wordt steeds populairder

De exportwaarde van de Nederlandse muziek is in 2018 gegroeid naar 216,5 miljoen euro. Dat is opmerkelijk, want in 2004 leverde onze muziek in het buitenland nog ‘maar’ 31,6 miljoen op.

In vergelijking met 2017 leverde de Nederlandse muziek in het buitenland 15 miljoen euro meer op. Dat is de grootste stijging sinds 2014, blijkt uit cijfers die Buma Cultuur vandaag bekend maakt.

Opvallend is dat bijna drie kwart van het bedrag is binnengehaald door dancemuziek. Vooral Nederlandse dj’s zijn mateloos populair. „Daar staat Nederland natuurlijk ook bekend om in het buitenland”, zegt Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur. „Er staan veel Nederlanders in de dj-top 100 en daarom worden ze geboekt over de hele wereld.”

Nederlandse artiesten gaven in 2018 15.000 optredens in het buitenland. De eerste 21 plekken worden, qua aantallen optredens, ingenomen door dj’s. Afrojack bezet met 135 optredens over de grens de eerste plaats, gevolgd door Tiësto met 126 shows in het buitenland. De derde plaats wordt bezet door Don Diablo met 118 optredens.

Azië

De voortdurende ontwikkeling van Electronic Dance Music (EDM) in Noord-Amerika is sinds 2009 een belangrijke factor bij de groei van Nederlandse muziek. Maar sinds 2015 neemt de groei in dat continent wat optredens betreft af. Daarom had Helmink de toename niet verwacht. „Het leek er vorig jaar op dat de rek eruit was. Je ziet vervolgens dat Nederlanders goed om zich heen kijken en zien dat er in Azië iets te halen valt.” EDM is in het Verre Oosten namelijk enorm in opkomst. „Vooral in China worden nu veel grote feesten gegeven. Dan heb je het over een publiek van vijftigduizend man. Er zit daar veel geld en ze willen graag de beste dj’s.”

Toekomst

Helmink ziet de toekomst rooskleurig in. „Ik durf nog net niet te zeggen dat ik mijn schoenen opeet als we volgend jaar niet weer een slinger maken in de positieve richting”, lacht hij. „Ik verwacht dat de markt in China nog zal blijven groeien de komende jaren.” Maar wat is dan het plafond voor de Nederlandse muziek? Daarvoor neemt hij graag een voorbeeld aan Zweden, dat de helft minder inwoners heeft dan Nederland, maar toch goed is voor 1 miljard euro aan muziekexport. „In Zweden krijgt elk kind een instrument in zijn handen geduwd op school, terwijl wij in Nederland nauwelijks muziekonderwijs hebben. Stel je voor als wij dat ook zouden doen.”