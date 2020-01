Mogelijk griepgolf in aantocht: dit kun je doen

Als je nog niet bent geveld door de griep, bestaat de kans dat die je in de komende weken toch te pakken krijgt. Pak de zakjes er maar vast bij.

Volgens gezondheids- en onderzoeksinstituut Nivel krijgen we mogelijk een griepepidemie voor de kiezen. Hatsjoe!

Eerste keer dit seizoen

Voor wie nu denkt ‘Alwéér een griepgolf?!’ - daar lijkt het inderdaad wel op. Toch is de zogenaamde R al weer even in de maand(en) en is het nu voor het eerst in het seizoen dat de epidemische grens is bereikt. Daarvoor moeten er 58 geregistreerde griepgevallen zijn per 100.000 mensen en de teller staat volgens het Nivel op 79.

Die grens moet twee weken lang worden overschreden, dan is er een échte griepgolf. Maar er zijn voldoende mensen die met hun griepje niet naar de dokter gaan: Nivel gokt dat er acht keer zoveel mensen griep hebben. In 2017 duurde de griepepidemie maar liefst 18 weken: twee keer zo lang als gemiddeld.

Voorkomen dat je griep krijgt, is lastig. Vaak zijn mensen al besmet voordat de verschijnselen van het influenza-virus optreden. Het virus zit in snot, slijm en speeksel en wordt verspreid via praten, niezen en bijvoorbeeld iemand een hand geven. Helemaal ontkomen aan de miserabele griepverschijnselen zoals koorts, rillingen, hoesten, hoofdpijn, keel- en spierpijn is helaas dus praktisch onmogelijk als je zo nu en dan onder de mensen bent.

Skip de biertjes en ga voor (gember)thee. /Unsplash

De boel luchten en andere tips

Wel doe je er goed aan om goed en vaak je handen te wassen en bijvoorbeeld deurklinken regelmatig af te nemen. Ook kan het helpen om je huis, werkplek (en jezelf!) minstens een keer per dag goed door te luchten. Zo’n 10 minuten, tipt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Ook boost je je weerstand door genoeg te slapen en ben je daardoor minder vatbaar. Op tijd onder de wol, dus.

Wie meedoet aan Dry January is ook slim bezig met het oog op de griep. Drink bijvoorbeeld vaker gemberthee, dat heeft een ontstekingsremmende werking. Risicogevallen, zoals oudere mensen, kunnen een griepprik halen.