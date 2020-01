Ministerie BuZa: Reis niet naar Irak

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt Nederlanders niet naar Irak te reizen. Ze noemt het resiadvies 'roder dan rood'.

Het reisadvies voor Irak blijft ongewijzigd negatief, stelt het ministerie. „Het reisadvies was al rood, roder dan dit kan niet." Omdat het ministerie al geruime tijd nadrukkelijk adviseert niet naar de hoofdstad Bagdad te reizen, hebben alle Nederlanders in de regio een bericht gekregen van de ambassade in Bagdad dat ze de stad beter kunnen verlaten. „Het reisadvies is: ga niet naar Bagdad. En als je er toch bent, kun je beter vertrekken", aldus een woordvoerster.

Ook minister Blok reageert, hij noemt de situatie zorgelijk.

Drone-aanval

De Verenigde Staten voerden in de nacht van donderdag op vrijdag een drone-aanval uit op het internationale vliegveld van de Iraakse hoofdstad Bagdad, waarbij onder meer de vooraanstaande Iraanse generaal Qassem Soleimani is omgekomen. Iran heeft al aangekondigd de aanval te willen vergelden.

Ook de Amerikaanse ambassade raadt landgenoten aan onmiddelijk te vertrekken. Washington vreest dat pro-Iraanse sjiitische milities wraak willen nemen op Amerikanen in het land.

Ook Fransen gewaarschuwd

Zij krijgen het advies het land zolang het nog kan per vliegtuig te verlaten of anders over land naar een buurland te gaan. De Franse ambassade heeft Fransen geadviseerd uit de buurt te blijven van samenscholingen.

Tientallen Amerikanen die in het zuiden van Irak in de olie-industrie werken, pakken hun biezen, berichtten oliemaatschappijen in Basra. De Iraakse autoriteiten hebben beklemtoond dat hun vertrek geen invloed heeft op de productiehoeveelheid of de export van olie.

Wraakacties

De Libanese sjiitische beweging Hezbollah heeft opgeroepen waar ook ter wereld de „grote Amerikaanse misdaad" te wreken, naar aanleiding van de dood van Soleimani.

Soleimani was een van de bekendste militairen die voor Teheran meer invloed in het Midden-Oosten moesten zien te krijgen. Hij begon met steun aan de Libanese sjiïeten in hun strijd tegen Israël en later in hun strijd tegen soennitische extremisten in Syrië.

Hezbollah-leider Sayyed Hassan Nasrallah zei dat zijn beweging doorgaat op de met Soleimani ingeslagen weg. De VS bereiken volgens hem met de moorden niets en zij moeten gestraft worden, berichtte de omroep al-Manar.

Escalatie

In het Syrië van president Assad is ook verontwaardigd gereageerd op de dood van Soleimani. Dat Assads regime de burgeroorlog heeft overleefd, dankt het voor een belangrijk deel aan Soleimani. Damascus betitelde de Amerikaanse moordaanslag als een ernstige escalatie van de situatie in de regio en beschuldigde de VS ervan zich als een misdadigersbende te gedragen. Tegenstanders van Assad prezen de liquidatie van Soleimani juist.

Volgens het Kremlin worden de spanningen in het Midden-Oosten door de Amerikaanse aanval alleen maar groter.

Israël steunt VS

De Israëlische regering steunt de VS na de dodelijke aanval. De VS hebben het recht om zichzelf te verdedigen, verklaarde premier Benjamin Netanyahu, net als Israël.

„Qassem Soleimani is verantwoordelijk voor de dood van Amerikaanse burgers en veel andere onschuldige mensen. Hij plande meer van zulke aanvallen", aldus Netanyahu. Hij zei dat op een vliegveld in Griekenland. De premier kortte zijn bezoek aan dat land in vanwege de Amerikaanse aanval en de commotie die daarmee werd veroorzaakt in de regio.

Israël is een trouwe bondgenoot van de VS en bereidt zich voor op eventuele wraakacties van vrienden van Iran in zijn regio.