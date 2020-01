Minister Bijleveld heeft begrip voor liquidatie Soleimani

Ank Bijleveld, minister van Defensie, zegt dat het kabinet begrip heeft voor de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Qassem Soleimani.

De spanningen zijn door de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani wel hoog opgelopen. Daarom legt Bijleveld in de eerste aflevering van het nieuwe tv-porgramma Op1 uit dat ze toelichting verwacht van de Verenigde Staten.

Wraak

Qassem Soleimani kwam bij het vliegveld van Bagdad om het leven door een Amerikaanse droneaanval. „Wij hebben begrip voor het feit dat het is gebeurd", zegt Bijleveld. Soleimani was een „echte boef". Ze verwees onder meer naar de rol die hij heeft gespeeld in de oorlog in Syrië. Maar dat neemt niet weg dat volgens haar de dood van de Iraanse generaal de situatie in Irak alleen maar ingewikkelder maakt. Nederland heeft de VS als NAVO-partner dan ook om een toelichting gevraagd „op de aangevoerde juridische basis".

We moeten tot deëscalatie komen, zegt de minister. „Alle inzet van Nederland is gericht op deëscaleren.” Door de Amerikaanse actie zijn de spanningen in de regio opgelopen. Zo zegt Iran bijvoorbeeld wraak te zullen nemen en het Iraakse parlement wil dat alle buitenlandse troepen uit Irak vertrekken.

Kamerbrief

Welke gevolgen de oproep heeft, is nog niet duidelijk. Bijleveld heeft samen met haar collega's Blok (Buitenlandse Zaken) en Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) maandagavond een Kamerbrief verstuurd waarin staat dat Iran instabiliteit in de regio in de hand werkt en dat Soleimani daarbij een grote rol speelde. „De komende dagen en weken zal moeten blijken welk vervolg er door de Iraakse regering of het parlement aan de motie zal worden geven", schrijft het kabinet aan de Kamer.

Bijeenkomst

Vrijdag is er een ingelaste bijeenkomst van de minister van Buitenlandse Zaken en de EU. Volgens Bijleveld zal Nederland daarbij de negatieve invloed van Iran op de regionale stabiliteit onderstrepen en wijzen op het belang van de soevereiniteit en territoriale integriteit van Irak.

In Irak zijn enkele tientallen Nederlandse militairen actief voor de internationale coalitie die vecht tegen terreurgroep IS. Hun missie is voorlopig om veiligheidsredenen stopgezet, maar zij blijven gewoon in Irak.