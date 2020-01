Minister: 300.000 huizen erbij in vier jaar

„Binnen vier jaar moeten er 300.000 woningen bijkomen. We moeten bouwen, bouwen, bouwen.”

Dat zei minister voor Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, zondag in het tv-programma WNL op Zondag. Zij stelde alle zeilen te willen bijzetten: „Er moet geld komen en er moeten snel vergunningen komen. De term ’woningnood’ is echt geen stap te ver.” De D66-bewindsvrouw denkt aan 75.000 huizen per jaar: „Dat zal lastig worden, maar daar gaan we wel voor.”

Bouwwerkzaamheden in de wijk Vathorst in Amersfoort. /Sem van der Wal | ANP

De minister reageerde daarbij op het nieuws van afgelopen week dat de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) niet meer spreekt over een wooncrisis, maar over acute woningnood. Voor starters, maar ook voor gezinnen met lage- en middeninkomens, is het vrijwel onmogelijk om een betaalbare eigen woning te vinden.

‘Prijzen niet meer te betalen’

Van Veldhoven: „Ik denk dat we alles nodig hebben. Meer omgebouwde kantoorpanden, meer hoogbouw, meer eengezinswoningen.” De gemiddelde prijs voor een woning ligt in ons land op dit moment op 326.000 euro. „Dat zijn prijzen die voor mensen niet meer te betalen zijn. Dit komt omdat we met een tekort zitten, en dat moeten we zo snel mogelijk op zien te lossen”, zegt de minister. Ze is ook bereid om te kijken naar alternatieven, zoals het permanent bewoonbaar maken van huizen op recreatieparken.