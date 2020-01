Miljoenensteden als Wuhan afsluiten ‘kan alleen met een hek’

Een aantal grote steden in Oost-China is (deels) afgesloten van de wereld om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen.

Het openbaar vervoer in de miljoenenstad Wuhan, de plek die geldt als epicentrum van de virusuitbraak, is platgelegd. De stad is bijna geheel geïsoleerd van de buitenwereld. In de nabijgelegen steden Ezhou, Chibi en Xiantao wordt eenzelfde protocol gehanteerd. Alleen in uiterste noodzaak kunnen bewoners de stad verlaten.

Ook in de miljoenenstad Huanggang, dat op zo’n veertig kilometer van Wuhan ligt, wordt het uitgaande verkeer evenals het openbaar vervoer stilgelegd. Eerder werd al besloten om geen vliegtuigen meer vanuit Wuhan te laten vertrekken. Bovendien is het in veel steden verplicht om een mondkapje te dragen op straat.

Niet alleen in Oost-China worden maatregelen getroffen. In Peking zijn alle grote evenementen die dit weekend zouden plaatsvinden om het Chinese Nieuwjaar te vieren, afgeblazen. Dat maakte het stadsbestuur van de Chinese hoofdstad gister bekend. Verder zullen films die deze week in première zouden gaan, niet worden getoond.

Hoe sluit je een stad af?

Wuhan is met 11 miljoen inwoners de 42ste stad op de wereld. Het is een metropool, meer dan twintig snelwegen en tal van kleinere wegen verbinden de stad met de rest van China. „De enige manier waarop je dit succesvol zou kunnen doen, is met een hek om de stad heen”, zegt professor Adam Kamradt-Scott, een gezondheids- en veiligheidsexpert van de Universiteit van Sydney tegen de BBC.

Ook Mikhail Prokopenko, een pandemie-expert ook van de Universiteit van Sydney, vraagt zich af of een quarantaine werkt. „Je kan niet elke weg afsluiten. Het is zeker mogelijk tot op bepaalde hoogte, maar het biedt geen volledige bescherming”, zegt Mikhail Prokopenko, een pandemie-expert ook van de Universiteit van Sydney.

Gauden Galea, de vertegenwoordiger van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in China, stelt het zo tegen persbureau AP: „Voor zover ik weet, is het op afsluiten van een stad met 11 miljoen mensen nieuw voor de wetenschap. We kunnen daarom nog niet zeggen of zoiets zal werken of niet."

Situatie in Nederland

In Nederland is er nog geen sprake van een nieuwe aanpak omtrent het virus. „De dreiging is voor ons niet veranderd”, zegt Harald Wychgel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). „Alle besmettingen zijn nog steeds te herleiden tot Wuhan.” Hij schat de kans dat het virus naar Nederland komt dan ook klein in. „Maar mocht het virus dan toch zijn weg maken naar ons land, dan zijn we goed voorbereid. De protocollen liggen klaar en we weten precies hoe we moeten handelen.”

Door het besmettelijke coronavirus zijn al zeker zeventien mensen gestorven. Ruim zeshonderd mensen zijn besmet geraakt. Het virus is verwant aan het SARS-virus, waardoor in 2002 en 2003 ruim achthonderd mensen om het leven kwamen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de VN beraadt zich later donderdag over het virus en beslist of het moet worden gezien als een internationale noodsituatie.