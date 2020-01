Meer mensen dan ooit zijn aan het werk

Kon je vanochtend amper je bed uitkomen om jezelf naar het werk te slepen? Troost je: je bent bij lange na niet de enige.

Nog nooit waren er in Nederland namelijk zoveel mensen aan het werk. In 2019 waren er voor het eerst 9 miljoen mensen aan de baan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Arbeidsparticipatie

Daarmee steeg de arbeidsparticipatie tot bijna 69 procent en zo hoog is dat in de afgelopen vijftig jaar niet geweest. Vanaf 1969 wordt het aantal werkenden bijgehouden: toen waren er 5,1 miljoen mensen aan het werk.

De nettoarbeidsparticipatie lag in 1969 en 1970 rond de 59 procent en daalde naar een dieptepunt van rond de 54 procent in het midden van de jaren tachtig. Daarna begon de arbeidsdeelname weer te stijgen. Pas in 1995 werd het percentage van 1970 overtroffen.

Vrouw vs man

Vlak voor de economische crisis in 2008 was bijna 68 procent van alle 15- tot 75-jarigen aan het werk. Volgens het CBS is er in de afgelopen vijftig jaar een stijgende lijn te zien in het aantal werkende vrouwen: van ruim 34 (!) procent tot ruim 64 procent in 2019. De mannen komen er juist wat kariger vanaf.

In 1969 was maar liefst 84 procent van de mannen werkzaam, tegen 73 procent in 2019.