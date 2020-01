Man vraagt vriendin creatief ten huwelijk in Disneyfilm

De Belgische douane heeft in de haven van Antwerpen een lading van ruim 1,4 ton cocaïne aangetroffen in een container. De drugs werden al op 18 november in beslag genomen, maar dat is nu pas door het Openbaar Ministerie bekendgemaakt.

De harddrugs zaten verstopt tussen een lading yucca's (planten) in een container van een schip uit Colombia. In totaal ging het om 1468 kilo coke, verdeeld over 1321 pakken. Het Openbaar Ministerie is samen met de federale gerechtelijke politie een onderzoek gestart naar de herkomst en de bestemming van de drugs.

Recordjaar