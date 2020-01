Man noemt pasgeboren zoontje 'Feyenoord'

De exportwaarde van de Nederlandse muziek is in 2018 gegroeid naar 216,5 miljoen euro. Dat is opmerkelijk, want in 2004 leverde onze muziek in het buitenland nog ‘maar’ 31,6 miljoen op.

In vergelijking met 2017 leverde de Nederlandse muziek in het buitenland 15 miljoen euro meer op. Dat is de grootste stijging sinds 2014, blijkt uit cijfers die Buma Cultuur vandaag bekend maakt.

Opvallend is dat bijna drie kwart van het bedrag is binnengehaald door dancemuziek. Vooral Nederlandse dj’s zijn mateloos populair. „Daar staat Nederland natuurlijk ook bekend om in het buitenland”, zegt Frank Helmink, directeur van Buma Cultuur. „Er staan veel Nederlanders in de dj-top 100 en daarom worden ze geboekt over de hele wereld.”