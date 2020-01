Man maakt wandeling met tas granaten

Een wandeling door het bos maken is altijd goed voor de gezondheid. Als je een tasje met handgranaten bij je hebt, is het net iets minder goed voor je.

Een man heeft maandag in Ede een wandeling gemaakt met een tas met daarin „zeer gevaarlijke handgranaten van Joegoslavische makelij", schrijft de politie in Ede op Facebook. Het duurde even voor hij zich realiseerde dat het een zeer explosieve wandeling kon worden, waarna hij de tas neerzette en de politie belde.

Niet verstandig

De man had de tas even daardoor gevonden op een parkeerplaats in Ede. Tot zijn schrik zag hij dat er meerdere handgranaten in het tasje zaten. Hij wilde de tas niet onbeheerd achterlaten en besloot daarom de tas - met inhoud - mee te nemen. Na enkele honderden meters realiseerde hij zich dat dat toch niet zo'n goed plan was, waarna hij de politie inschakelde.

Die zette maandag de parkeerplaats af en schakelde op hun beurt weer de Explosieven Opruimingsdienst Defensie in. Die heeft de Joegoslavische handgranaten meegenomen. Ze zijn ingeleverd bij het Nederlands Forensisch Instituut die de explosieven gaat onderzoeken, aangezien zulke granaten regelmatig worden aangetroffen in het criminele circuit, aldus de politie.

De politie benadrukt in het bericht nog even dat het meestal niet heel verstandig is om aan granaten of explosieven te gaan zitten. „Wij raden ten zeerste af om explosieven of projectielen op te pakken en te verplaatsen."