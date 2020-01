Makelaarsvereniging waarschuwt: nu echt een woningcrisis

Er was al woningnood in Nederland, maar die is nu veranderd in een woningcrisis. De krapte op de woningmarkt is nog verder toegenomen.

Ben je op zoek naar een huis en heb je een gemiddeld salaris? Dan heb je waarschijnlijk een probleem. Er staan minder huizen te koop terwijl de prijzen van de huizen maar stijgen en stijgen - net als de vraag naar woningen. De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) luidt de noodklok.

Wat de gek ervoor geeft

De prijzen van huizen stijgen nu al zes jaar op rij en waarschijnlijk blijft dat nog even zo. De gemiddelde transactieprijs van een verkocht stulpje nam op jaarbasis met 8 procent toe tot 326.000 euro. De gemiddelde vraagprijs van woningen staat op 454.000 euro, een toename van 9 procent. Er wordt steeds vaker boven de vraagprijs geboden.

In de afgelopen maanden werden er ook nog eens 4 procent minder huizen te koop gezet. Daar komt de stikstofproblematiek om de hoek kijken: volgens de NVM werden er minder nieuwbouwwoningen te koop gezet, omdat projecten worden opgeschoven en bouwers minder mogelijkheden hebben. Nieuwbouwwoningen worden hierdoor onbetaalbaar, vreest de vereniging. Nu al is de gemiddelde prijs van een nieuwe woning 388.000 euro.

Minder keuze

Wie een huis wil kopen, kon het afgelopen kwartaal kiezen uit 2,8 woningen. Ter illustratie: een jaar eerder waren dat er nog 3,6. Sinds 2000 was de woningkrapte niet zo groot. In grote delen van het land zijn er zelfs minder dan twee woningen beschikbaar. Makelaars zien steeds meer daklozen met een gemiddeld inkomen die na bijvoorbeeld een scheiding op straat komen te staan.

„De koopwoningmarkt zal in het komende jaar door deze vicieuze cirkel voor steeds minder mensen toegankelijk zijn. Nu zien we al dat koopstarters steeds verder in de knel komen”, vertelt NVM-voorzitter Onno Hoes. „Niet alleen is het aanbod voor de groep kopers met ongeveer anderhalf keer een modaal inkomen heel beperkt, maar voor hen is de drempel voor een financiering ook heel hoog.”

Om de crisis in te drukken zouden er 300.000 extra woningen moeten komen. / ANP

Haagse hulp?

Vanuit de vereniging klinkt de vraag om hulp vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Een van de mogelijke oplossingen: goedkoper bouwen, in de prijsklasse rond 260.000 euro. Volgens Hoes kan dat door meer appartementen in plaats van eengezinswoningen te bouwen en meer nieuwbouw buiten de populaire stad te bouwen. Om de crisis in te drukken zouden er 300.000 extra woningen moeten komen.

Makkelijker gezegd, dan gedaan. De vereniging vindt dan ook dat „Den Haag zelf de baas moet spelen.” Maar het verstrekken van voordelige leningen aan starters is in elk geval niet afdoende, denkt Hoes. „Meer betaalbare nieuwbouw is de enige echte oplossing. Ik zie een soort sociaal beleid voor me. Daar verdien je per definitie niets aan. De maatschappelijke plicht gaat dan voor.”