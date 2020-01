Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen sterk in opmars

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) blijkt in Nederland een sterke trend. Steeds meer bedrijven, met name in het Mkb, proberen duurzamer en meer verantwoord te ondernemen. Toch is dat minder eenvoudig dan het lijkt.

Is duurzaam ook altijd duurder?

Het is een gezegde onder ondernemers: het woord ‘duurzaam’ begint niet voor niets met ‘duur’. De meesten hebben de indruk dat duurzaamheid meer geld kost. Enerzijds is dat waar. Vaak betaal je meer geld voor biologische producten of producten met een keurmerk. Toch betekent dat niet altijd dat je een stuk duurder uit bent. Want ondertussen is ook een trend gaande waarbij zowel bedrijven als klanten bereid zijn om wat meer te betalen voor een duurzame oplossing.

MVO bij inkopen van bedrijven

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen begint al bij de inkopen die bedrijven doen. Het is bijvoorbeeld te merken dat meer bedrijven bij de (her)inrichting van hun kantoor kiezen voor duurzame meubels. Een koploper op dit gebied is Havic: een aanbieder van kantoor inrichtingen die uitsluitend werkt met leveranciers en producenten die duurzame grondstoffen gebruiken. Dit is niet de enige manier waarop Havic werkt aan MVO. Naast het gebruik van duurzame materialen doneert het bedrijf aan het Wereld Natuur Fonds. Schaf je je projectinrichting aan bij Havic, dan lever je automatisch een bijdrage voor het beschermen van bedreigde diersoorten. Je koopt dus niet alleen een mooi kantoormeubel , maar je doet ook een goede stap als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Naast dit soort initiatieven voor duurzaam meubilair wordt er ook steeds vaker gekozen voor fairtrade koffie in de automaten en biologische producten in de kantine.

Waarom MVO in Nederland scoort

Misschien vraag je je af waar de duurzame trend vandaan komt. Want eigenlijk kost dit soort initiatieven meer geld, toch? Dat klopt, MVO kost bedrijven geld. Het is echter geen gewone uitgave, maar het is een investering. Duurzaamheid is zo’n hot topic dat klanten steeds meer op het duurzaamheidsimage van een bedrijf gaan letten. Hoe duurzamer een bedrijf, hoe meer kans dat nieuwe klanten worden geworven en huidige klanten blijven. Bovendien zijn klanten over het algemeen bereid om wat meer te betalen voor producten en services als deze op een duurzame en verantwoorde manier worden geleverd. Dit zorgt ervoor dat de lasten verdeeld worden en dat duurzaam ondernemen uiteindelijk meer geld oplevert dan het kost.

Verantwoord Ondernemen en energiewinning

Het aspect van duurzame producten en diensten is zeer sterk in het concept van MVO. Maar dat is niet het enige. Zo is er ook een sterke groei te merken in het duurzamer maken van de energiewinning en beperking van het energieverbruik van bedrijven. Zo zie je steeds vaker dat bedrijven het merendeel van hun benodigde energie zelf opwekken met zonnepanelen. Ook de verwarming van bedrijven wordt steeds duurzamer. De stimulans van de overheid met interessante subsidies is daar één oorzaak van. Een andere oorzaak is dat het niet alleen financieel interessant is, maar ook helpt om het imago van het bedrijf te verbeteren. Het is een duurzame en slimme investering voor de lange termijn, waar zowel kleine als grote ondernemers steeds meer op inspelen.

Veel aspecten

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft veel aspecten. Het kan daarbij gaan om het gebruik van duurzame producten en diensten. Maar ook het zelf opwekken van energie en het aanpassen van het productieproces zijn belangrijke stappen. Steeds meer Mkb’ers passen zich aan en gaan werken met de normen van MVO. Zo wordt het bedrijfsleven in Nederland langzaam groener, duurzamer en meer verantwoord.

