Maansverduistering is vrijdagavond goed te zien

Derde crash van een toestel van Boeing in nog geen anderhalf jaar. Maar er is geen verband, stellen experts, „dit is nou echt stom toeval.”

Woensdag stortte de 737-800 van Ukraine International Airlines kort na het opstijgen neer in Teheran, waarbij alle 176 passagiers om het leven kwamen. „Onze prioriteit ligt bij het vinden van de waarheid en de verantwoordelijken voor deze afschuwelijke catastrofe", zei president Volodimir Zelenski. De Oekraïense ambassade in Teheran zei kort na de crash dat het kwam door een technische oorzaak, maar is daar later op teruggekomen. In de jongste verklaring staat dat de oorzaak van de crash nog onduidelijk is. Op social media en in menig wandelgang wordt van alles gesuggereerd, van aanslag tot dat het toch geen toeval kan zijn, dat binnen zo’n korte tijd drie toestellen van Boeing fataal zijn gecrasht, waarvan twee van het type 737 MAX, kort gezegd de opvolger van de 737-800, en waarvan alle toestellen sinds het ongeval in maart 2019 aan de grond staan. Maar toch is het dat wel, stelt Benno Baksteen, oud-piloot en voorzitter van expertgroep DEGAS.

