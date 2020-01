Lerarenstaking: Les op het Binnenhof

Tijdens de eerste dag van de tweedaagse lerarenstaking, werd er creatief gestaakt in Den Haag. Ouders, leerkrachten en leerlingen sloegen de handen ineen om duidelijk te maken dat het zo echt niet verder kan.

Door het hele land vonden verschillende demonstraties plaats. Een hele creatieve manifestatie was de pop-upklas van Ouders van Nu midden op Het Plein, net naast het Binnenhof in Den Haag. Jesper Hesseling, naast meester van groep 8 bekend van de meest succesvolle particuliere Spotify-playlist van Nederland, gaf hier de hele ochtend les aan kinderen. Verschillende politici kwamen langs als gastdocent.

Ouder Femke Ramaker is met zes andere ouders en achttien kinderen van de Koningin Emmaschool uit Bussum met een grote bus naar Den Haag gekomen. „We wilden iets doen namens de ouders, daarom hebben we vorige week vrijdag de leerkrachten hun klas gehaald het laatste uur. Toen hebben veertig ouders de lessen overgenomen. Alle kinderen van onze school hebben handtekeningen (tekeningen van handen) gemaakt. Die hebben we toen aan de wethouder van Bussum overhandigt en vandaag zijn we ze als school naar Den Haag komen brengen.

De ouders zijn hier met een hele duidelijke reden: „De toekomst van onze kinderen”, vertelt Lotte terwijl ze toekijkt hoe haar twee kinderen aandachtig naar de les van meester Jesper luisteren „Het is heel belangrijk dat kinderen een eigen onderwijzer hebben. Ze zijn de basis van onze maatschappij, goed onderwijs is enorm belangrijk voor op de lange termijn.”

Meester Jetten

Een van de gastdocenten is D’66 fractievoorzitter Rob Jetten. Hilde Tholen, hoofdredacteur van Ouders Van Nu, overhandigt hem 45.000 handtekeningen van ouders die de petitie hebben ondertekend. Eigenlijk zijn ze voor minister Slob bedoeld, maar die kon niet langskomen. Aan Jetten de taak om ze bij hem af te leveren.

„Super goed dat niet alleen de leraren in actie komen en dat jullie ook helpen want het gaat natuurlijk om jullie (kinderen, red.) die beter onderwijs nodig hebben”, spreekt gastdocent Jetten zijn kersverse leerlingen toe. Na een korte muziekquiz van meester Jesper, vertrekt partijleider Jetten, met een grote doos vol petities en tekeningen van de kinderen, weer richting het Binnenhof. „Ik vind dit echt een hele goede actie”, zegt hij na afloop. „Ouders, kinderen en leraren samen zo pal voor de Tweede Kamer.” Ze maken het onderwijsprobleem volgens hem goed duidelijk. „Het verbeteren van het onderwijs is enorm belangrijk, de kinderen verdienen dat.”

Als de les is afgelopen, komen de kinderen enthousiast het lokaal uitgerend. Jack (8) uit groep 5 van de Koningin Emmaschool heeft het goed naar zijn zin gehad. „Meester Jesper is de allerleukste meester ooit!”, roept hij. „Ik vond het heel leuk om de mensen van tv een keer in het echt te zien.”

Super baan

Ook meester Jesper is positief over de manifestatie. „Lesgeven op het plein in een glazen huis zo vlak bij de Tweede Kamer, we hebben een goed signaal afgegeven.” Hij hoopt dat deze staking iets aanwakkert in de politiek. „Er moet echt iets gedaan worden aan het lerarentekort.” Op zijn school worden klassen al naar huis gestuurd bij een gebrek aan leraren. „En hier in de Randstad is het probleem nog groter.” Maar dat is niet de enige reden waarom Hesseling vandaag voor de pop-upklas staat, hij wil mensen ook enthousiasmeren voor het vak. „Leraar zijn is een enorm veelzijdig, supertof beroep.”