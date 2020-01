Lees de Metro van 15 januari nu al online

Wil jij ook je dag goed beginnen met een gloednieuwe Metro? Morgen is hij in de bakken van bijna alle treinstations te vinden, maar online kun je hem ook alvast lezen. Fijn, voor als je niet kan wachten op deze kersverse editie.

In de krant van morgen lees je onder meer hoe het CDA en de VVD zwichten voor politieke druk en instemmen met een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. „Dat is het spul dat hulpverleners het meeste dwarszit”, zegt Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD.

Verder staan we stil bij kwetsbare kinderen op basisscholen. In randstedelijke wijken zijn deze kinderen het vaakst de dupe van het lerarentekort.

Daarnaast gaan we dieper in op de beloofde schuldenaanpak van de gemeente Amsterdam. Zij neemt vanaf februari de schuld over van jongeren die ernstig in het rood staan. Wij vertellen je hoe dat in zijn werk gaat.

Tot slot hebben we het over ‘onze’ Nikkie die met haar video waarin ze bekendmaakte transgender te zijn wereldwijd viraal ging.

